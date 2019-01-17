“تردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وقطر في الجولة الثالثة من كاس أمم اسيا لكرة القدم

سنتطرق الآن إلي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر في كاس الأمم الأسيوية 2019 المقامة بالإمارات، ومن خلال المقالة التالية سنتعرف موعد مباراة السعودية ضد قطر ثالث مباريات المنتخب السعودي في كأس أسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، ويحمل المنتخب السعودي لقب كاس الأمم الأسيوية 3 مرات ويعد أكثر منتخب عربي فاز باللقب ويحاول من خلال تلك البطولة استعادة أمجادة بعد غيابة لأكثر من 23 عام عن التتويج باللقب.

كان أخر فوز للمنتخب السعودي بالبطولة في عام 1996 بعدما فاز على الإمارات مستضيفة البطولة حينها في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وها هي عادت البطولة إلي الإمارات فقد يكون ذلك فال خير بالنسبة للمنتخب السعودي، وكان أخر نهائي وصله المنتخب السعودي في 2007 أمام المنتخب العراقي وخسره بهدف نظيف أنذاك احرزه المهاجم التاريخي للمنتخب العراقي يونس محمود.

موعد مباراة السعودية وقطر

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر

ستكون موعد مباراة السعودية وقطر يوم الخميس السابع عشر من يناير 2019، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بالتوقيت المحلي بالإمارت، السادسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

تشكيل منتخب السعودية المتوقع

وسيعتمد بيتزي على محمد العويس في حراسة المرمى، والرباعي محمد البريك ومحمد الفتيل وعلي البليهي وياسر الشهراني في الدفاع، مع وسط مؤلف من عبد الله عطيف وحسين المقهوي وعبد العزيز البيشي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على منتخب كوريا الشمالية بأربع اهداف، وفي المباراة الثانية فاز على لبنان بهدفين دون رد ليؤكد لجميع المنافسين أنه سوف ينافس على اللقب القاري.

ويمكنكم متابعة المقال للحصول على ترددات أخر القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، حيث سنضيف قنوات أخرى ناقلة قبل بداية المباراة.