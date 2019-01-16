قيامة ارطغرل “الحلقة 131” | مشاهدة مباشرة خلال موقع النور و Turkey TV عرض الحلقة “١٣١” high quality من Driilis Ertugrul مترجم Number One

نستمر معكم متابعينا الكرام عشاق قيامة ارطغرل الحلقة 131، حيث ترقب أحداث ارطغرل الحلقة ١٣١ ، والتي من المنتظر عرضها عبر القناة التركية trt اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءا، وحيث يرغب عشاق المسلسل في متابعة ارطغرل 131 أولا بأولا أوردنا لكم الروابط الخاصة بالمواقع المنوطة بعرض المسلسل ومنها مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة ١٣١ مترجم جودة عالية.

نبقى معكم متابعينا الكرام لأحداث ارطغرل الموسم الخامس ذلك المسلسل الرائع الذي يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة لدى الجمهور العربي والتركي، حيث نترقب معكم الآن عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل 131 لمتابعة الصراع الخاص بالحلقة الماضية عبر موقع النور فور و القناة التركية اليوم الأربعاء.

نترقب معكم أحداث الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل حيث من المقرر بث الحلقة 131 اليوم والتي كان من المقرر عرضها الأسبوع الماضي.

ارطغرل 130 تابعوا موقع النور لمشاهدة أحداث الحلقة الجديدة من أرطغرل، حيث يواصل محبي المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل” بحثهم الحثيث في معرفة رابط الحلقة الجديدة ونحن خلال مقالنا التالي نوفر لكم جميع روابط المشاهدة

ارطغرل 129 الحلقة الماضية تدور أحداثها حول سافاجي ابن أرطغول وكيف أصيب بالإضافة لابنه عثمان الذى كتبت له النجاة، بالإضافة للذكاء الذي تمتع به تورغوت وكيف أنه نجح في مراوغة الجواسيس، كما تناولت الحلقة أيضا إبليغلي وكيف لا زال حب الانتقام يسيطر عليها دون معرفة الحقيقة.

ارطغرل 127 دارت الحلقة الماضية حول إيرين التي نجحت في إنقاذ غوندور للمرة الثانية، كما ننجح أرطغرل في دفع الفدية لإبنه وهي 1000 قطعة ذهبية حيث دفعها للايس من أجل غوندور.

متابعينا في كل مكان يمكنكم الآن متابعة أحداث الحلقة 130 من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال موقع النور، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء عبر شاشة القناة التركية.، نتابع مع حضراتكم سيناريو حلقات مسلسل قيامة أرطغرل.

عبر موقع النور يمكنكم الآن مشاهدة معظم حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل مباشرة عقب عرض الحلقة الأصلية على قناة trt التركية كما يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية الخميس على شاشة القنوات الفضائية.

ارطغرل 131

“قيامة ارطغرل الموسم الخامس” الحلقة الجديدة، تم عرض الحلقة 130 خلال الأسبوع الماضي مساء اليوم الأربعاء، حيث موعد عرضها الرسمي بتركيا ليتم عرض المسلسل بالترجمة يوم الخميس لكل المشاهدين العرب على قناة القدس واليرموك.

ارطغرل الحلقة 131

قيامة ارطغرل مسلسل تركي الأصل تعرض أحداثه حقبة زمنية خاصة بالقرن الثالث عشر الميلادي والتي تختص بعرض مقدمات ودوافع العثمانيين وكيفية إقامة دولتهم، يتم ذلك من خلال سرد حياة القائد أرطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة كاي من أتراك الأوغور المسلمين.

المسلسل يعرض تفاصيل لمعلومات ووقائع تخص قبيلة قايي فضلا عن الأحداث الدرامية التي نسخت من وحي خيال الكاتب والمنتج الخاص بالمسلسل، والتي تخدم الأحداث التاريخية بالتأكيد وبشكل يجذب المشاهد للمسلسل.

قبيلة “كاي Kayi” هي من إحدى القبائل 24 المنتمية لشعوب الأوغور التركية وهي إحدى فروع بوزوق القبلي وتعني كلمة كاي “الشخص الذي يمتلك القوة والسلطان” ويرمز لها بطائر السنقر الذ يعتبر أضخم أنواع الصقور كما تعتبر هذه القبيلة هم من أسس الدولة العثمانية.

حلقات المسلسل التركي تعرض في تركيا على قناة TRT 1 يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا لتعرض بعد ذلك الحلقة مترجمة للعربية في اليوم التالي وهو يوم الخميس حتى يمكن للجمهور العربي مشاهدة المسلسل في موسمه الجديد.

قيامة ارطغرل الموسم الخامس

يذاع المسلسل عبر القنوات الآتية TRT1 وذلك يوم الأربعاء، وقناة القدس وقناة اليرموك في اليوم التالي مع مراعاة فروق التوقيت بالطبع.

ارطغرل ١٣١

يمكنكم مشاهدة الحلقات بشكل سريع وفي أوقاتها عبر المواقع الآتية:

يواصل المسلسل التركي تحطيمه الأرقام القياسية في نسبة المشاهدة التي ترتفع مع العرض الجديد لكل حلقة نظرا لجودة المسلسل العالية في الإنتاج والإخراج على السواء بالإضافة لحبكة الدراما مع الأحداث التاريخية، ويستمر في هذا الموسم اسم “قيامة أرطغرل” على أن يتم الانتقال لاحقا “لقيامة عثمان” وتبدأ به الأحداث بعد أكثر من 15 عاما من أحداث الموسم الرابع لذلك معظم الممثلين به من الوجوه الجديدة.

نستمر معكم في متابعة أحداث المسلسل التركي، حيث تعرض الأربعاء الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل على قناة TRT 1 باللغة التركية على أن يتم عرض الحلقة 131 في الأيام التالية بالترجمة على موقع النور وقناة دعوة واليرموك حتى يستطيع جميع المشاهدين متابعة حلقات المسلسل خارج تركيا.

نلاحظ حتى عرض الحلقة 130 من المسلسل أمس أن أرطغرل لازال في حالة الصراع مع المغول الأمر الذي يجعل الأحداث والصراعات في حالة من التشويق والإثارة، فقد نجح القائمون على المسلسل في لفت الأنظار عبر هذا الصراع لاسيما المشاهد التي تتطلب قدرا من الحيرة والتفكير لدى المتفرج، يمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة عبر رابط المشاهدة حتى ترون بأنفسكم.

ننتظر معكم متابعينا الكرام في كل مكان من محبي وعشاق المسلسل التركي “قيامة أرطغرل” الحلقة الجديدة 131 من المسلسل والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء.

نواصل معكم متابعينا الكرام أحداث الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل الحلقة 131 والتي من المقرر عرضها اليوم عبر القناة التركية.

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل وذلك من خلال الدخول المباشر عبر رابط موقع النور فور