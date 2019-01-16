“special” ارطغرل “١٣١” dirilis ertugrul | رابط ارطغرل الحلقة “131” مترجم عربي عبر موقع النور

نتابع وإياكم محبي المسلسل التركي في كل مكان ارطغرل الحلقة ١٣١ الأحداث الخاصة بالمسلسل بجميع حلقاته، إذ تعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس تباعا، ونحن عبر موقعنا نساعدكم في متابعة تفاصيل المسلسل ومتابعة حلقاته الشيقة والمثيرة حيث عرض الحلقة الجديدة من ارطغرل 131.

من الآن وصاعدا متابعينا في كل مكان من العالم والباحثين عن حلقات المسلسل الشيق “قيامة أرطغرل” يمكنكم الآن مشاهدة الحلقات عبر موقع النور حيث عرض ارطغرل ١٣١ مسلسل ارطغرل اليوم الأربعاء، وبدون عناء يمكنكم الدخول للرابط المباشر ومشاهدة ارطغرل الحلقة 131 في موعدها الأصلي.

يمكنكم الآن متابعينا الكرام مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 131 وذلك فور تحميلها عبر رابط موقع النور.

ارطغرل 130، يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته وأبنائه حيث يقوم بتنصيب نفسه سيدا باعتباره أمير للقبائل ، حيث تعود لسوغوت حياتهم الخاصة من جديد بعد البطش الذي أصابهم على يد المغول وفي ظل حكم أرطغرل يبنون نظاما اقتصاديا واجتماعيا قائما على مبادئ العدل ومحاسبة الظالم، ثم حالة الحزن التي سادت بسبب وفاة حليمة خاتون زوجة أرطغرل ووفاة زوجة أصفهان حيث بكاء أرطغرل وحزنه الشديد

الحلقة 127، تخلل الحلقة الماضية ورقمها 127 عددا من الأحداث الهامة كهروب إيرين من القلعة في محاولة لإنقاذ غوندور للمرة الثانية للشهادة معه أمام القاضي، ونجاح أرطغرل في دفع فدية ابنه، وبعد أن افتداه بكى غوندور بشدة أمام والده لأنه لم يقدر على تخليص نفسه من الأزمة بمفرده.

الحلقة 126، أيرين تنجح في إنقاذ غوندور من الموت بعد تهديدها للسيدة إبيليغلي بالقتل لو قامت بجرح حبيبها وتأخذه للقلعة للاختباء بعيدا عن أعين القتلة، ويعلم لايس بوجود غوندور بالقلعة ويبدأ دراغوس في نفيذ مهامه ويقوم بخنق الحاكم ينيس حيث اكتشف أن زاغوتش هو دراغوس.

الحلقة 125، اجتماع أرطغرل بالمحاربين في محاولة لإبلاغهم بخطورة الموقف بعد وصول خبر للأمير عماد الدين بمقتل أومور ويحاول إقناعهم بضرورة تحقيق العدالة الإلهية، ويقوم أيضا بإخبار السيد أرتوك بأن الأعداء أصبحوا يحيطون بهم في كل مكان بعد دس السم في دواء من أنقذه عثمان في بداية الحلقة الأولى، كما يؤكد أرطغرل على ضرورة الكشف عن شخصية دراغوس ومعرفة مكان وجوده ليتحقق القصاص.

الحلقة 124، دارت أحداثها حول بحث أرطغرل عن عثمان وسافجي بعد خروجهما للصيد، وعند هجوم المغول عليهما ومحاولة قتلهما استطاع أرطغرل إنقاذهما وتخليصهما في اللحظة الأخيرة، كما قام أرطغرل بحبس ابنه لعدم رده على سؤاله الخاص عن مكان وجوده الليلة الماضية، أخيرا قام ارطغرل بالتحدث لإيبليغي التي جرحته في كتفه لانها اعتقدت تورطه في قتل جنودها.

ارطغرل الحلقة ١٣١

يدور المسلسل التركي الأصل حول حقبة زمنية خاصة بالقرن الثالث عشر الميلادي والتي تختص بعرض مقدمات ودوافع العثمانيين وكيفية إقامة دولتهم، يتم ذلك من خلال عرض حياة القائد ارطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة كاي من أتراك الأوغور المسلمين.

كما يعرض المسلسل لمعلومات ووقائع تخص قبيلة كاي إضافة للأحداث الدرامية التي نسخت من وحي خيال الكاتب والمنتج الخاص بالمسلسل، والتي تخدم الأحداث التاريخية بالتأكيد وبشكل يجذب المشاهد .

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء في تركيا على قناة TRT 1 باللغة التركية ، بعد ذلك تعرض يوم الخميس على قناة دعوة وقناة اليرموك مصحوبة بالترجمة.

إذاعة المسلسل

في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا

مساءا بتوقيت تركيا في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية والكويت واليمن والعراق

مساءا بتوقيت السعودية والكويت واليمن والعراق في تمام الساعة 6:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة 7:00 بتتوقيت القاهرة وسوريا

بتتوقيت القاهرة وسوريا في تمام الساعة 9:00 بتوقيت الإمارات

ارطغرل 131

موقع النور Alnoor TV

رابط المشاهدة عبر الموقع الرسمي للمسلسل من هنا

نتابع معكم عرض حلقات المسلسل التركي ارطغرل الجزء الخامس، حيث عرض تفاصيل الحلقة المقبلة وبرومو الحلقة الخاص بها، يذكر أن الحلقة 130 من مسلسل قيامة أرطغول قد نالت نسب مشاهدة كبيرة، حيث تبين بعد عرض الحلقة مدى دقة الحبكة الدرامية بالحلقة والتي أوضحت الصراع بشكل كبير.

يذكر أن المسلسل التركي قيامة ارطغرل قد جاء بعد سيل من المسلسلات التركية الهابطة، وقد أثر هذا المسلسل تأثيرا كبيرا على الأتراك رغم الاعتراضات التي قابلته فقد نجح المسلسل بإثارة المشاعر التركية الدينية والقومية بعد أن أعاد تاريخ الأجداد المتمثل في شخصية أرطغرل جد العثمانيين، لذلك لاقى المسلسل نجاحا باهرا داخل وخارج تركيا.

انتقادات وجهت للمسلسل

من أكثر الانتقادات التي وجهت لمسلسل قيامة أرطغرل هو عدم الدقة من الناحية التاريخية، حيث التخبط بالأحداث والشخصيات والسنين بالإضافة لتجاهل لدور العرب

انتقاد مشاهد تقطيع الرؤوس التي تخدش المشاعر

من أكثر الانتقادات أيضا الإطالة غير المبررة في بعض اللقطات فقد كان من الإمكان اختصارها لتقليل عدد ساعات الحلقة.

عبر رابط موقع النور يمكنكم متابعي المسلسل الرائع في كل مكان حول العالم مشاهدة الحلقة رقم 131 من المسلسل والمقرر عرضها اليوم على شاشة القناة التركية، حيث يمكنكم مشاهدة الحلقة عبر موقع النور بالترجمة الحصرية وهو الموقع المنوط بنقل حلقات المسلسل بترجمة متميزة.

نترقب معكم زوارنا الكرام عشاق مسلسل قيامة أرطغرل عرض الحلقة المؤجلة من ارطغرل 131، حيث من المقرر عرضها غدا الأربعاء خلال موقع النور.

من المقرر عرض الحلقة الجديدة من أرطغرل الحلقة 131 اليوم الأربعاء من خلال موقع النور والقناة التركية trt ونترقب معكم عرض الحلقة.

نواصل معكم جميع عشاق ومحبي المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل متابعة أحداث الحلقة 131 والتي من المقرر إذاعتها اليوم عبر موقع النور والقناة التركية وذلك في تمام الساعة السادسة، ونظل معكم متابعينا في ترقب أحداث الحلقة الجديدة.

متابعينا الكرام لحلقات مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 131 والتي تم تأجيلها يمكنكم الآن مشاهدتها اليوم عبر موقع النور والقناة التركية.