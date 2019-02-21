جلفود 2019 المنصة الأمثل لحلول الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم

عزّز معرض ’جلفود 2019‘، الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم في دورته الرابعة والعشرين، من مكانته كمنصة تجارية للمتخصصين بالقطاع من شتى أنحاء العالم، لاستعراض أحدث ابتكاراتهم، والكشف عن آلاف المنتجات العالمية التي تطرح للمرة الأولى في السوق في مساحته الممتدة على مليون قدم مربع في ’مركز دبي التجاري العالمي‘.

وفي تعليقه، قال مارك نابير، مدير معرض ’جلفود 2019‘: "نجح ’جلفود‘ في الارتقاء بمستواه على مدار ثلاثة عقود في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ولا شك أن التطور المستمر الذي يشهده القطاع، يفرض على تفضيلات المستهلكين ومنتجي الأغذية والمشروبات التكيّف معه؛ إلا أن مكانة معرض ’جلفود‘ لدى متخصصي القطاع تبقى ثابتة باعتباره المنصة الأمثل لإطلاق منتجاتهم الجديدة. وشهدت الدورة الحالية من المعرض الكشف عن آلاف المنتجات العالمية، وطرح منتجات جديدة في السوق".

ومع اقتراب اختتام أعمال المعرض المتميز للأغذية والمشروبات، نستعرض قائمة مختارة من المنتجات المبتكرة التي تم الكشف عنها أو إطلاقها خلال فعالياته:

شركة ’أغذية‘ الإماراتية تضع الابتكار في مقدمة أولوياتها

أكدت شركة ’أغذية‘ الإماراتية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات التزامها بتطوير القطاع على الساحة الإقليمية، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والعافية، إذ كشفت النقاب عن اثنين من المنتجات المبتكرة والجديدة المتمثلة في أول مياه شرب معبأة خالية من البرومات في المنطقة، وأول دقيق مدعّم بالفيتامين د.

وتشير ’أغذية‘ إلى أن منتجها ’العين زيرو برومات‘ يعتبر من أنقى أنواع مياه الشرب المتاحة، ما يجعلها ’ملائمة للحوامل‘ والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى. على جانب آخر، يحتوي الدقيق متعدد الاستخدامات الجديد والمدعّم بالفيتامين د على الحاجة اليومية من الفيتامين د، وتم ابتكاره لعلاج حالات نقص هذا الفيتامين في الإمارات والمنطقة.

بوابة إلى منتجات تشيلي

باعتباره بوابة لدخول أسواق جديدة، والمنصة الأمثل التي تتيح لمصدّري الأغذية العالميين فرصة تعزيز حضورهم في القطاع، اختارت مفوضية التجارة التشيلية ’برو تشيلي‘ معرض ’جلفود‘ للكشف عن منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية.

ومع انتشار عمليات التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات، تعتبر منصة ’برو تشيلي‘ الجديدة دليلاً على كيفية استفادة مصدّري الأغذية والمشروبات من التكنولوجيا لتعزيز أعمالهم. وتم تصميم الموقع الإلكتروني www.Chileb2b.cl لتزويد المشترين بلمحة شاملة عن جميع المنتجات التشيلية، بما في ذلك محاصيلها الطازجة الشهيرة من العنب والتوت البري وفيليه سمك السلمون والخوخ والتفاح المجففين والجوز. وفي عام 2018، بلغت قيمة صادرات تشيلي العالمية من المكسرات 425 مليون دولار أمريكي، وصل نصيب الشرق الأوسط منها إلى 50 مليوناً. كما تم تصدير الجوز من تشيلي إلى الإمارات بقيمة 26 مليون دولار أمريكي.

المياه المدعّمة بالبروتين من نيوزيلندا

استعرضت شركة ’إن زد إم بي‘، الشركة العالمية المتخصصة بمنتجات وحلول الألبان من ’فونتيرا‘ النيوزيلندية، ابتكاراتها في الدورة الجارية من معرض ’جلفود‘، وكشفت عن مفهومها الجديد من المياه المدعّمة ببروتينات مصل اللبن المعزولة SureProtein™ Clear WPI))، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأسواق التغذية الرياضية وأنماط الحياة النشطة والصحية في المنطقة.

وتعليقاً على الموضوع، قال سيمون بنفولد، المدير العام لشركة ’إن زد إم بي الشرق الأوسط وأفريقيا‘: "يعتبر الماء المدعّم بالبروتين منتجاً فريداً في المنطقة، كونه يمنح المستهلكين فوائد بروتين الألبان والترطيب، من خلال مشروب رائع الطعم ومنخفض السعرات الحرارية".

وأضاف بنفولد: "إن قيمة منتجات الصحة والرفاه تتزايد بوتيرة سريعة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتوقع استمرار هذا التوجه في المستقبل، بالإضافة إلى تزايد الطلب على منتجات التغذية ومكونات منتجات الألبان التي يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

بدائل خالية من منتجات اللحوم من المملكة المتحدة

مع تصدر الاهتمام بالصحة والعافية قائمة أولويات عدد متزايد من العملاء من جميع أنحاء العالم، اختارت شركة ’ميتليس فارم‘ من المملكة المتحدة أن تعرض مجموعة منتجاتها من بدائل اللحوم المصنوعة من مواد نباتية في السوق الإقليمية من خلال معرض ’جلفود 2019‘. وتقدم الشركة البريطانية برجراً مصنوعاً من مكونات نباتية، تشمل بروتينات البازلاء وجذور الهندباء، والتي توفر مصدراً غنياً بالبروتينات والألياف.

وبهذا الصدد، قال روجر وودال، الرئيس التنفيذي لشركة ’ميتلس فارم‘ معلقاً: "يشكل معرض ’جلفود‘ فرصة مثالية لعقد صفقات خارج إطار الاتحاد الأوروبي في منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لنا. ويسعدنا أن يفتح معرض ’جلفود‘ المجال لشركتنا للاستفادة من الفرص الغنية التي تقدمها منطقتا الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ".

شركة ’نوشنز‘ تقدم مفهوماً جديداً للوجبات الخفيفة

تماشياً مع التوجهات المتغيرة للعملاء، كشفت شركة ’نوشنز جلوبال‘، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن مجموعتها الجديدة من الشوكولاتة ’روج‘، والتي تحتوي كل قطعة منها على 10 جرامات من الشوكلاتة، لتكون وجبة خفيفة مناسبة للجميع.

وقال مؤسس الشركة فواز المصري: "نحن نقدم المنتج الوحيد في السوق المصنوع من الشوكلاتة الصافية عالية الجودة، والذي يحوي نسبة كبيرة من المكسرات المحمصة أو اللوز أو البندق أو الفواكه ويتمتع بأعلى مستويات التميّز. وبوزنه الذي لا يتجاوز 10 جرامات، فإنه يقدم وجبة خفيفة صحية ولذيذة". كما أضاف المصري أن الشركة في صدد إتمام اتفاقية شراكة مع متاجر السوبر ماركت الرائدة في الدولة لتقديم المنتج للمستهلكين في الإمارات.

اليوم الأخير من معرض ’جلفود‘ يقدم فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات.

يُعتبر ’جلفود 2019‘ معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال. ويختتم المعرض فعالياته يوم 21 فبراير، حيث يفتتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساء. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gulfood.com