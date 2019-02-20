"تايم للفنادق" تتولى إدارة ديونز للشقق الفندقية في دبي

أعلنت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن توقيع اتفاقية جديدة لإدارة وتشغيل ديونز للشقق الفندقية في ثلاث مناطق بدبي.

وتم توقيع الاتفاقية في الرابع والعشرين من يناير 2019 في دبي بين محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق وعبد الله محمد جابر الحربي، المالك لعلامة ديونز للشقق الفندقية، حيث ستتولى بموجبها مجموعة تايم للفنادق إدارة العمليات اليومية للشقق الفندقية لديونز.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "نسعى من خلال شراكتنا مع ديونز للشقق الفندقية إلى تعزيز إستراتيجية النمو وتوسيع نطاق أعمالنا في الإمارات مع افتتاح المزيد من الفنادق في دبي والشارقة، فضلاً عن التوسع في مناطق أخرى من المنطقة مثل السعودية ومصر ليرتفع إجمالي عدد العقارات الفندقية ضمن محفظتنا إلى 20 فندق بحلول نهاية عام 2020. لدينا خبرة

واسعة في هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات، وكيفية إدارة الأعمال الفندقية وإضافة القيمة الحقيقية لها".

تضم تايم ديونز للشقق الفندقية البرشاء 83 غرفة، في حين تحتوي تايم ديونز للشقق الفندقية القصيص على 108 غرف، أما تايم ديونز للشقق الفندقية عود ميثاء فتتألف من 80 غرفة. وتحتوي جميع المباني الثلاث على شقق الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، كما تتوفر شقق بنتهاوس بثلاث غرف نوم في منطقة البرشاء.

تضم ديونز للشقق الفندقية في مختلف المناطق مطعم "ديون ديلايتس" الذي يقدم المأكولات الشرق أوسطية والعربية والهندية والصينية، بالإضافة إلى مرافق متكاملة تضم مركز للياقة البدنية وغرف بخار منفصلة للذكور والإناث ومسبح خارجي مزود بمياه دافئة ومركز لرجال الأعمال وخدمة استقبال وصيانة تعملان على مدار 24 ساعة.

واعتباراً من شهر فبراير، ستحمل هذه الشقق الفندقية أسماء جديدة بإدخال علامة تايم عليها لتصبح: تايم ديونز للشقق الفندقية البرشاء وتايم ديونز للشقق الفندقية عود ميثاء وتايم ديونز للشقق الفندقية القصيص.

بدوره قال عبد الله محمد جابر الحربي، مالك ديونز للشقق الفندقية: "وقع اختيارنا على مجموعة تايم للفنادق لإدارة ديونز للشقق الفندقية بمختلف فروعها في دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة وتمتعها بالديناميكية والمرونة، مع نجاحها في تشغيل وإدارة عدد من الفنادق في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تقديم تجربة ضيافة استثنائية.

كما تتميز تايم في مجال التسويق، مع قدرتها العالية على ترويج فنادقها في المنطقة ، فضلاً عن علاقاتها المتينة مع أفضل وكالات السفر في منطقة الخليج، ومشغلي الرحلات السياحية في كافة أنحاء العالم".