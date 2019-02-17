الامارات | "الصحة تحذر " من منتج طبي يعرض مستخدميه للوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة تحذر " من منتج طبي يعرض مستخدميه للوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المنتج الطبي Paclitaxel-Coated Balloons and Paclitaxel-Eluting Stents"، المستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض الشرايين الطرفية، لتزايد حالات الوفاة بين مستخدميه.

وحسب التعميم الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، فإن الوزارة بناء على ما ورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص التحذير من المنتج " Paclitaxel-Coated Balloons and Paclitaxel-Eluting Stents"، المستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض الشرايين الطرفية، حيث أفاد التعميم أن حالات الوفاة تزيد لدى هؤلاء المرضى تزيد عند من يعالجون بهذه الوسيلة .

وأوصت الهيئات العالمية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة مخاطبة ممارسي الرعاية الصحية ليقوموا بمراقبة المرضى الذين تم علاجهم بالمنتج المذكور، كذلك التأكيد عليهم عند اتخاذ القرارات السريرية بخصوص استخدام هذا المنتج ضرورة مناقشة المخاطر والفوائد من حيث جميع خيارات العلاج المتاحة مع المرضى قبل الشروع في العلاج.