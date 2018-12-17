كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيللامور مطعم شاطئي جديد في دبي

افتتح مؤخراً مطعم Villamore الشاطئي الجديد على جزيرة النخلة في دبي، مع إطلالات مميزة على البحر وأفق المدينة.

ويقع المطعم المتوسطي الجديد في فندق Emerald Palace Kempsinski على شاطئ البحر في الفندق، ووصف بأنه “ملاذ على شاطئ البحر يوفر رفاهية راقية”، وهو عبارة عن مساحة أنيقة مزينة بتصميمات داخلية بيضاء وبحرية مصممة لنقلكم من دبي مباشرة إلى أجواء البحر الأبيض المتوسط.

يفتح المطعم أبوابه من منتصف النهار حتى الساعة 2 صباحًا يوميًا، ويقدم الأطباق المستوحاة من الثقافة الإيطالية والريفيرا الفرنسية، وقد يكون السطح مكاناً مميزاً لمراقبة غروب الشمس.

عند الدخول، يتم إرشاد الضيوف إلى غرفة المقبلات، حيث يمكنهم تذوق مجموعة من اللحوم المقددة والمأكولات البحرية الباردة والسلطات والأجبان.

وهناك مجموعة من الخيارات لأماكن الجلوس الداخلية والخارجية لتناول الطعام، بالإضافة إلى خيار تناول الطعام على التراس الموجود على السطح في الهواء الطلق، بحسب موقع واتس أون.

وفي القائمة، توقع معكرونة فونجولي مع المحار والثوم وزيت الزيتون والباييلا، وهناك تركيز كبير على المأكولات البحرية، حيث يمكن أن تجد الريستو نيرو السوداء مع الأخطبوط والحبار، وإذا لم تكن من عشاق المأكولات البحرية، هناك مجموعة متنوعة من أطباق اللحومات التي تلبي جميع الأذواق.

فيلامور هو أحد المطاعم الثمانية التي افتتحت لتوها في فندق إميرالد بالاس كمبينسكي الجديد.

فيلامور، إميرالد بالاس كمبينسكي، نخلة جميرا، هاتف: 042488890. villamoredubai.com