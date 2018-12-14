الامارات | 70 فكرة إبداعية لتطوير «إنترنت القطارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فكرة إبداعية لتطوير «إنترنت القطارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المختبر ناقش التصورات الحالية لمستقبل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. من المصدر

تبنّت هيئة الطرق والمواصلات تطوير عدد من أفكار إبداعية تمحورت حول الارتقاء بمبادرة «إنترنت القطارات»، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لركاب المترو والترام من مختلف شرائح المجتمع، من السكان والسائحين والزائرين، الذين يفدون إلى دبي من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها مؤسسة القطارات في الهيئة، بالتعاون مع شركة ألكاتيل العالمية للاتصالات، في مختبر الابتكار الحكومي التابع للهيئة، الكائن في منطقة الصفوح. وطُرحت خلال الورشة مجموعة من الأفكار، بحثها وناقشها المشاركون في المختبر، ليخرجوا بـ70 فكرة إبداعية حول تطوير فكرة «إنترنت القطارات»، لتحقيق التواصل الذكي مع القطارات وبنيتها التحتية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن إبراهيم يونس، أن المختبر ناقش كذلك التصورات الحالية لمستقبل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع بعض التحديات القائمة وسبل مواجهتها، واقتراح أفضل الحلول لها لتحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال، وإسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي المختبر تماشياً مع توجهات حكومة دبي الداعمة للإبداع، وخطة الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار الرامية إلى ضمان نجاح المشروعات كافة التي تنفذها وفق أعلى المعايير العالمية، واستراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين، وزيادة أعداد ركاب وسائل النقل الجماعي.

كما يأتي في إطار التزام الهيئة بتنظيم مختبرات الإبداع الحكومي، الرامية إلى تطوير الأداء عبر مناقشة الأفكار المبتكرة، التي تسهم بفعالية في إيجاد بيئة عمل تتسم بمستوى متميّز وراقٍ في إمارة دبي.