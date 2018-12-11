الامارات | نادين نجيم تسعى إلى إظهار شخصيتها الحقيقية للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تسعى إلى إظهار شخصيتها الحقيقية للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الممثلة نادين نجيم، في الجلسة الحوارية مع الإعلامي نيشان، التي حملت عنوان «تجربتي»، أنها تسعى إلى تقديم نفسها بصورة طبيعية، لافتة إلى نشر صور لها من دون ماكياج، أو مرتدية ملابس عادية جداً، لتبرز للجمهور الجانب الواقعي في شخصيتها وحياتها. ولفتت النجمة اللبنانية، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قدمت لها كثيراً من الإيجابيات، خصوصاً ما يتعلق بالجانبين التحفيزي والتشجيعي. ولم تنف أن وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مجموعة واسعة من السلبيات، إذ تطال الانتقادات الشكل الخارجي أو الموهبة. واستفادت نجيم من وسائل التواصل الاجتماعي، بكونها مؤثرة، وأصبحت الوجه الإعلاني لعدد من العلامات التجارية، لكنها أكدت رفضها أن يكون استثمار النجاح جزءاً من (تسليع) المرأة. واعتبرت أن تأسيس بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التنمر على الفنانين، هو (التسليع) الحقيقي للفنان، لأنه ينتقص من كرامته، ويمس حياته الشخصية.

وعرض عليها نيشان أسئلة من الجمهور، من بينها أن نجاحها كان بسبب مشاركتها مع ممثلين سوريين من النجوم، فرفضت هذه المقاربة، ورأت أن غيرها من النجوم عملوا مع هؤلاء الممثلين، ولم يحرزوا نجاحها ذاته.