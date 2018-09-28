“الهلال الأحمر” يسير قافلة مساعدات لإغاثة أهالي الأزارق بالضالع

سيرت “هيئة الهلال الأحمر الإماراتي” المرحلة الأولى لأول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية لأهالي مديرية الأزارق بمحافظ الضالع اليمنية .
تضمنت قافلة المساعدات الطارئة – التي كان في استقبالها اللواء علي مقبل محافظ الضالع – 1500 سلة غذائية إضافة إلى 1500 من المكملات الغذائية للأطفال و فريق طبي.
وبذلك يكون ” الهلال ” الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة – الهيئة الإغاثية الأسرع استجابة لمناشدات ونداءات طالبت المنظمات الإنسانية بإنقاذ الآلاف من مواطني و أطفال الأزارق الذين يعانون من سوء التغذية و غياب خدمات الرعاية الصحية والطبية والأمن الغذائي.. وباتت المجاعة خطرا يهدد حياتهم و يستدعي التدخل العاجل لمد يد العون لهم عبر تقديم مساعدات غذائية و دوائية سريعة.
وقال محافظ الضالع إن الهلال الأحمر الإماراتي- كما عهدناه – كان الأسرع استجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين ونحن اليوم نستقبل أول قافلة مساعدات إغاثية و مكملات غذائية للأطفال وصلت من عدن إلى الأزارق كمرحلة أولى لإنقاذ أهلها .
و أضاف إن ” الهلال ” أوفد أيضا فريقا طبيا للاطلاع على واقع القطاع الصحي من أجل تقديم الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرضى و تنفيذ عدد من المبادرات و الأعمال التي تسهم في تحسين الوضع بشكل فوري.
و عبر عن شكره و تقديره لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها لمحافظة الضالع بمختلف المجالات والقطاعات و في مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة.. و أشار إلى أن استجابتها لإغاثة الأزارق ليست بالأمر الجديد فهي امتداد لسلسة من الأعمال الانسانية و الخيرية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني.
ومن جانبهم أعرب أهالي الأزارق عن شكرهم و تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مد يد العون و المساعدة لهم و الوقوف إلى جانبهم في محنتهم في إطار نهج العطاء لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة .وام
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