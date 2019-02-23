مقارنة شاملة بين هاتفي S10 Plus و Note 9

كشفت شركة سامسونج النقاب قبل عدة أيام عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة من فئة فابليت Galaxy S10 Plus، وجاء ذلك بعد مرور فترة ليست بالطويلة على إطلاق سامسونج لهاتف Galaxy Note 9، والذي يعد أيضًا بمثابة هاتف ذكي رائد من فئة فابليت.

ويحاول الكثير من المستخدمين معرفة ما هو الجديد والمختلف بالنسبة لجهاز Samsung Galaxy S10 Plus، وما هو الشيء المتشابه، وهل يمتلك الهاتف الكثير من المميزات التي تجعله قابلًا للترقية.

ونحاول من خلال التقرير التالي المساعدة في الإجابة عن كل هذه الأسئلة من خلال عرض مقارنة شاملة للمواصفات والميزات والأسعار.

التصميم

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يحتوي كل من Galaxy S10 Plus و Galaxy Note 9 على شاشة منحنية وإطار معدني وزجاج خلفي، إلى جانب كاميرا خلفية متموضعة أفقيًا، ولكن هناك الكثير من الاختلافات أيضًا، إذ يحتوي جهاز Galaxy Note 9 على حواف أعلى وأسفل الشاشة، في حين أن Galaxy S10 Plus لا يحتوي على أي حافة تقريبًا في الجزء العلوي، ولكن بدلاً من ذلك يوجد فتحة للكاميرا الأمامية ذات العدسة المزدوجة.

وعلى الجانب الخلفي، فإن هناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في Galaxy Note 9، لكن ليس هناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية لهاتف Galaxy S10 Plus، وذلك بالنظر إلى أنه مدمج تحت الشاشة.

أما بالنسبة للأبعاد والوزن، فإن Galaxy S10 Plus يأتي في 157.6×74.1×7.8 ميليمتر و 175 جرام، في حين أن Galaxy Note 9 هو 161.9×76.4×8.8 ميليمتر و 201 جرام، لذا، فإن Galaxy Note 9 عبارة عن هاتف أثقل وأسمك من هاتف Galaxy S10 Plus.

الشاشة

يتمتع كلا الهاتفين بشاشة قياسها 6.4 إنش، وكلاهما يستخدم AMOLED، وكلاهما منحنيان، ومع ذلك، فإن جهاز Galaxy S10 Plus لديه نسبة عرض إلى ارتفاع 19:9، في حين أن Galaxy Note 9 هو 18.5:9.

وقد يكون هناك أيضًا اختلاف في الدقة، بالرغم من أن كل ما ذكرته سامسونج حتى الآن هو أن جهاز Galaxy S10 Plus يأتي بدقة QHD+، في حين أن Galaxy Note 9 يأتي بدقة 1440×2960 بيكسل، أي QHD+، لذلك إذا كان هناك اختلاف، فمن المحتمل أن يكون صغيرًا.

وتتميز شاشة Galaxy S10 Plus بدعمها لتقنية HDR10+، الأمر الذي يمثل ترقية بالنسبة لميزة HDR10 المدعومة من قبل شاشة Galaxy Note 9، وكما هو مذكور أعلاه، فإن Galaxy S10 Plus يتميز بحواف أصغر، لكنه يتضمن أيضًا ثقب في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للكاميرا الأمامية.

الكاميرا والبطارية

بالحديث عن الكاميرا، فإن هاتف Galaxy S10 Plus يشتمل على كاميرا خلفية ثلاثية مكونة من عدسة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.4 مع تثبيت بصري للصورة OIS، وعدسة بزاوية عريضة فائقة الوضوح بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة f/2.2 بدون OIS، وعدسة بدقة 12 ميجابيكسل تحتوي على تقنية OIS ويمكنها التبديل بين الفتحات f/1.5 و f/2.4.

بينما يشتمل هاتف Galaxy Note 9 على كاميرا خلفية مزدوجة مكونة من عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة بدقة 12 ميجابيكسل يمكنها التبديل بين فتحة f/1.5 و f/2.4، وكلا العدستين تدعمان OIS.

لذا، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن Galaxy Note 9 لا يحتوي على عدسة 16 ميجابيكسل الثالثة المقدمة في هاتف Galaxy S10 Plus.

وهناك اختلاف في الكاميرات الأمامية أيضًا، إذ يحتوي Galaxy S10 Plus على كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/1.9 وعدسة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، في حين أن Galaxy Note 9 يحتوي على عدسة واحدة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/1.7.

وقد لا يكون هناك اختلاف كبير عندما يتعلق الأمر بالبطارية، حيث أن جهاز Galaxy S10 Plus يحتوي على بطارية يبلغ حجمها 4100 ميلي أمبير، بينما لدى جهاز Galaxy Note 9 بطارية أصغر بقليل بسعة 4000 ميلي أمبير.

وهناك فارق واحد في البطاريات هو مهارات الشحن، إذ بالرغم من أن Galaxy Note 9 يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع، إلا أن Galaxy S10 Plus يحسن السرعات اللاسلكية باستخدام Fast Charging 2.0، كما أنه يتمتع بميزة PowerShare اللاسلكية، والتي تمكنك من شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا من خلال جهاز.

نظام التشغيل والقوة

يحتوي Galaxy S10 Plus على رقاقة معالجة رائدة ثمانية الأنوية هي Exynos 9820 أو Snapdragon 855، كما يأتي الهاتف مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، لذلك ينبغي أن يكون قويًا للغاية.

ويعتبر Galaxy Note 9 قويًا أيضًا، ولكن على الورق، فهو لا يتطابق تمامًا مع Galaxy S10 Plus، إذ يحتوي على Snapdragon 845 أو Exynos 9810، وهذه هي الأجيال السابقة من الرقاقات الجديدة المستخدمة في Galaxy S10 Plus.

كما يحتوي Galaxy Note 9 على 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، اعتمادا على النموذج الذي تختاره، وهي أقل من تلك الموجودة في Galaxy S10 Plus، لكنه ما تزال سعة ضخمة.

أما بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية، فجهاز Galaxy S10 Plus يأتي مع خيار 128 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، في حين أن Galaxy Note 9 يأتي بـ 128 أو 512 جيجابايت. ويحتوي كلا الهاتفين على فتحة لبطاقة microSD.

ويعمل كلا الهاتفين أيضًا بنظام أندرويد، لكن S10 Plus يتوفر مع أندرويد باي 9 Android Pie، بينما توفر Galaxy Note 9 مع أندرويد أوريو 8 Android Oreo، ولكن يمكن تحديثه إلى أندرويد Android 9، لذلك لا يوجد فرق كبير هنا.

وهناك بعض الاختلافات في الطريقة التي سوف تتفاعل بها مع الهواتف، إذ يأتي Galaxy Note 9 مع قلم S Pen الإلكتروني، مما يجعل من الأسهل الرسم والكتابة بخط اليد على شاشة الهاتف، ولا يأتي Galaxy S10 Plus مع قلم S Pen الإلكتروني.

السعر

تبلغ تكلفة هاتف Galaxy S10 Plus ما يصل إلى ألف دولار أمريكي لنسخة 8/128 جيجابايت، ويصل سعره إلى 1250 دولار أمريكي لنسخة 8/512 جيجابايت، و 1600 دولار أمريكي لنسخة 12 جيجابايت/1 تيرابايت.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق Galaxy Note 9 بسعر ألف دولار أمريكي لنسخة 6/128 جيجابايت، و 1250 دولار أمريكي لنسخة 8/512 جيجابايت، لذا فإن التسعير متشابه للغاية، على الأقل فيما يتعلق بالنسخ الأساسية، ولكن العديد من المتاجر تبيع Galaxy Note 9 الآن بأقل قليلًا من السعر الذي تم إطلاقه، ولن نفاجأ إذا انخفضت الأسعار أكثر الآن بعد إطلاق Galaxy S10 Plus.

الخلاصة

يتشابه Galaxy S10 Plus مع Galaxy Note 9 بشكل كبير، والفضل بذلك يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أنهما يمتلكان نفس حجم الشاشة، ومع ذلك، هناك عدد من الاختلافات بينهما.

ويبدو أن جهاز Galaxy S10 Plus عبارة عن ترقية بطرق كثيرة، مع رقاقات أحدث، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مضمن تحت الشاشة، وحواف أرق، وعدسات أكثر للكاميرا، وربما المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية، ومع ذلك، فإن Galaxy Note 9 يأتي مع قلم S Pen، مما يجعله أكثر ملاءمة للتصميمات ومحبي كتابة الملاحظات.