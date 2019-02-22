شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء أستراليون يصممون روبوت "مزارع" للحفاظ على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر خبراء استراليون من جامعة سيدنى، روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعى، صمم خصيصا للحفاظ على الأراضى الزراعية، والذى أطلق عليه اسم "SwagBot".

ووفقا لموقع Agronews الروسى، فإن الروبوت قادر على مراعاة الحقول والمزارع، فهو قادر على التحرك بسرعة وخفة أكثر من الانسان، إضافة إلى الدقة والسرعة فى الأعمال المفترض أن يقوم بها البشر.

وتم تصميم الروبوت الذكى على شكل مركبة صغيرة لها 4 عجلات، ليكون بإمكانه التحرك بيسر بين الحقول والأراضى الزراعية والطينية بشكل عام، وهو مزود بكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعى تجعله يميز بين الزراعات والحشائش الفاسدة والضارة ، ومحاولة علاجها ورشها بالمبيد المخصص لكل حالة.

وأشار الموقع الروسى ذاته إلى انه يمكن الاعتماد على الروبوت الذكى فى تصميم الخرائط الدقيقة للأراضى الزراعية.