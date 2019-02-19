تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق حافظات Emotional LED لمجموعة جالكسي S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق حافظات Emotional LED الخاصة بهواتف مجموعة جالكسي S10 بما في ذلك هواتف S10 و S10 Plus و S10 E، خلال مؤتمرها الخاص غدًا إلى جانب الكشف عن التفاصيل والمواصفات الخاصة بمجموعة S10.
وكما أعتدنا، تحرص شركة سامسونج دائمًا على إطلاق حافظات LED مع هواتفها، ولكن عادةً ما كانت تصمم الشركة هذه الحافظات بغطاء لواجهة الهاتف، إلا أن حافظات Emotional LED الجديدة لا تتضمن الغطاء الأمامي، لذا فإن أضواء LED ستظهر من الجزء الخلفي من الحافظة.
ومن المفترض أن يتم شحن هذه الحافظات عبر بطارية الهاتف، مثلما رأينا مع الإصدارات السابقة. ونظرًا لأن سامسونج سوف تطلق ثلاثة طرازات من S10، فإن هذه الحافظات ستكون متاحة لجميع الإصدارات وقد يتراوح سعرها من 50 إلى 100 دولار.
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