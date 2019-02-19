3 ميزات يمكن أن تضيفها تويتر لكسب الثقة

تحظى تويتر كمنصة تدوين وتواصل بمحبة الكثير من المستخدمين، لكنها سيئة كمنتج برمجي في عام 2019، وتشمل إنجازات الشركة التي تم تحقيقها في العقد الماضي استبدال رمز النجمة بقلب، ومضاعفة عدد محارف التغريد، وحل المضايقات باستخدام التدوينات فقط.

وقد شكل الصعود الإيجابي لنجم تويتر هزة في عالم التواصل الإجتماعي، ولهذا السبب فإن طريقة إدارة الشركة للمنصة محبطة للغاية، ونحاول عرض 3 ميزات يمكن أن تضيفها تويتر لكسب المزيد من الثقة.

الحذف الجماعي للتغريدات

يجب على الشركة السماح للأشخاص بالتحكم في الأشياء التي يمتلكونها، وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله والطريقة المعقولة الوحيدة لكي يستمر العمل، إذ من العبث أن تضطر إلى الاعتماد على أطراف ثالثة لحذف جميع تغريداتك والمحتوى الذي تملكه، ويجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا المحتوى بسهولة أكبر.

ويمكن تشبيه الأمر بقيام شخص ما بإنشاء مصرف لا يسمح للعملاء إلا بسحب ما مقداره دولار واحد من الأموال المودعة في كل مرة، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي، ولن يكون هناك أي شخص غبي يودع أمواله في هذا المصرف الذي يعمل بهذه الطريقة، ولكي نكون منصفين، فإن هذه المشكلة موجودة في كل مكان.

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التغريدات ذاتية التدمير

لدى تويتر وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي منظور متطرف يتمثل في فكرة أن المستخدم الذي يكتب أو يحمل شيء ما يجب أن يبقيه إلى الأبد، حيث تبني شركات التواصل الإجتماعي خدماتها بالتوافق مع هذا المنظور، ولكن يبدو أن المستخدم قد بدأ يدرك مؤخرًا أن هذه الفكرة سيئة، وخصوصًا عند ظهور شيء ما قاله قبل عشر سنوات ونسي حذفه.

ويجب أن تتيح تويتر لمستخدميها إمكانية اختيار المدة الزمنية التي يجب أن تظل التغريدة متواجدة خلالها، ومن ثم حذفها بشكل تلقائي، أو توفير خيار التغريدات ذاتية التدمير، إذ إن معظم الأشياء التي نقولها عبر الإنترنت لها عمر افتراضي يبلغ حوالي 24 ساعة، ومن الغريب الحفاظ على كل كلمة نقولها عبر الإنترنت طوال الوقت.

التمرير للحظر

يعتمد ازدهار المنصة على وجود المزيد من التغريدات، ووجود المزيد من الأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم البعض ويغردون بشكل أكبر، لكن بالنسبة للكثيرين منا، فإن هناك أناس صعب التعامل معهم، ويجب أن يكون من الأسهل حظرهم.

ومن المفترض أن توفر تويتر لنا طريقة سهلة للتعامل مع الأشخاص السيئين عبر الإنترنت، دون قضاء وقت طويل في عناصر التحكم، إذ ينبغي عليها السماح للأشخاص بالتمرير إلى اليسار على التغريدة الظاهرة ضمن التطبيق لحظر الشخص الذي قام بالتغريد.