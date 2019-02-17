شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد قطعت الشبكات العصبية للتعلم العميق شوطا طويلا فى السنوات القليلة الماضية، والآن كونت أنظمة قادرة على هزيمة البشر فى الألعاب المعقدة مثل الشطرنج.

ووفقا لموقع science العلمى فيشرح أحد الباحثين بمعهد فايتسمان للعلوم بعض الطرق التى قد يصل بها علماء الكمبيوتر إلى أبعد من أنظمة الذكاء الاصطناعى البسيطة، لإنشاء أنظمة ذكاء عام اصطناعى (AGI)، حيث قال: "تستطيع شبكات التعلم العميقة التعلم، لأنها تمت برمجتها لإنشاء عصبونات اصطناعية وجعل علاقات بينها، وطلما قابلها بيانات جديدة، تتشكل خلايا عصبية جديدة ومسارات تواصل بينها، وهى تشبه إلى حد كبير الطريقة التى يعمل بها الدماغ البشرى.

وتابع: "لكن مثل هذه الأنظمة تتطلب تدريبا مكثفاً (ونظام تغذية مرتدة) قبل أن يكونوا قادرين على فعل أى شىء مفيد، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التى يتعلم بها البشر، فنحن لا نحتاج إلى مشاهدة آلاف الأشخاص الذين يتعلمون كيف يتتبعون نظر أحدهم، أو أن يكتشفوا أن الابتسامة شىء إيجابى".

ويقترح أولمان أن هذا يرجع إلى أن البشر يولدون مع ما يصفه بهياكل شبكية موجودة مسبقاً ومشفرة فى دوائرنا العصبية. ويوضح أن مثل هذه الهياكل توفر للرضع المتنامين فهما للعالم المادى الذى يعيشون فيه، وهى قاعدة يمكنهم بناء هياكل أكثر تعقيدًا تؤدى إلى ذكاء عام، وإذا كانت أجهزة الكمبيوتر لها هياكل مماثلة، فإنها أيضًا قد تطور مهارات بدنية واجتماعية بدون الحاجة إلى آلاف الأمثلة.