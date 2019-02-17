شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تقنية لإصلاح الثغرات الأمنية قبل اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون من شركة iBM مؤخراً تقنية جديدة لتصحيح نقاط الضعف الأمنية سريعا قبل العثور عليها واكتشافها.

ووفقا لموقع phys.org المعنى بالعلوم التكنولوجيا فإن التقنية الجديدة التى يطورها الباحثون تعزز تقنيات الاختبار لتوليد البيانات المستندة إلى التعلم تحت الإشراف، وتم الإفصاح عنها فى ورشة العمل الدولية حول تكنولوجيا المعلومات والتشغيل.

ومن جانبه قال فادى كوبتى، رئيس الباحثين فى الدراسة: "أثناء البحث عن حل للعثور على ثغرات أمنية فى البرامج الشائعة، توقفنا للتفكير فى المشكلة التالية: نحن نعلم عمليًا ونظريًا أنه من المستحيل العثور على جميع نقاط الضعف فى التطبيق، ومجتمع الأمان فى سباق دائم لاكتشاف هذه نقاط الضعف على أمل العثور عليها قبل الأشرار".

وأضاف كوبتى: "ويعد نشر تصحيح الأمان والثغرات فى أحد التطبيقات مهمة شاقة ومضيعة للوقت، والتى تستلزم سلسلة من الخطوات: تحديد الإصدار الضعيف من التطبيق، وإدارة هذه الثغرة الأمنية، وتقديم التصحيح، ونشرها، ثم إعادة تشغيل التطبيق".

وفى كثير من الأحيان يتم نشر التصحيحات على مدى فترات زمنية طويلة، وبالتالى يمكن أن تظل التطبيقات عرضة لفترة ما بعد اكتشاف الضعف، ولتسريع هذه العملية قام الباحثون مؤخرًا بتقديم افتراضية، يتم فرضها باستخدام أنظمة كشف التسلل ومنعها.