شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى ميلاده تعرف على مخترع التليسكوب.. واحد مؤسسى علم الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد يوم 15 فبراير من أهم الأيام لدى علماء الفضاء والفلك، حيث ولد فيه العالم الفيلسوف والفيزيائى جاليليو جاليلى الذى اخترع أول تليسكوب فى العالم، والذى بالطبع كان مصدر إلهام للملايين من أجل الوصول بالتليسكوب بالتقنيات المهولة التى هو عليها الآن.

وفيما يلى تعرف على العالم الراحل فى نقاط:

- ولد فى 15 فبراير من عام 1642 بمدينة بيزا الإيطالية.

- هو أول من اخترع التليسكوب، كان من خلال تطوير عدسات صانعى النظارات الهولنديون

- هو أحد العلماء الذين شاركو فى تأسيس علم الفيزياء.

- اكتشف دوران الكواكب حول الارض.

- فى 1604 عمل على بناء التوازن الهيدروستاتيكى لقياس الأجسام الصغيرة.

- أطلق جاليليو نظرياته عن الحركة والأجسام الساقطة.

- اكتشف أن القمر لم يكن مسطحا وسلسا، ولكنه ملىء بالجبال والحفر.

- توفى العالم جاليليو بالقرب من مدينة فلورنسا الإيطالية فى 8 يناير، عام 1642م.