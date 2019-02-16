الفيسبوك كانت على وشك الإستحواذ على شركة Unity، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الفيسبوك بالإستحواذ على شركة Oculus للتأكد من أن الشركة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق الواقع الإفتراضي المتنامي بسرعة. وكشف كتاب جديد أنه بعد فترة وجيزة من هذا الإستحواذ، فكرت الشركة أيضًا في الإستحواذ على شركة أخرى بمليارات الدولارات لتعزيز طموحاتها في الواقع الإفتراضي، وهذه الشركة هي Unity، وكما يدرك البعض، فهي المسؤولة عن تطوير محرك الألعاب الشهير الذي يحمل نفس الإسم والذي يتم إستخدامه في جميع الألعاب تقريبًا.

الكتاب القادم بعنوان ” تاريخ المستقبل ” بقلم Blake Harris يقوم بالغوص عميقًا في تاريخ تأسيس Oculus وقصة الإستحواذ عليها من قبل شركة الفيسبوك مقابل 3 مليارات دولار أمريكي بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التي تلت ذلك.

عمل Blake Harris مع فريق الفيسبوك للعلاقات العامة عن كثب في الأيام الأولى لكتابة الكتاب، مضيفًا أنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 25000 مستند من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسالة إلكترونية من مارك زوكربيرج تحتوي على 2500 كلمة تم إرسالها إلى الرئيس التنفيذي لشركة Oculus، السيد Brenden Iribe، وللسيدة Sheryl Sandberg، وغيرهم من قادة الفيسبوك الرئيسيين يتحدث فيها عن إهتمامه بالحصول على شركة Unity بعد أقل من عام من إستحواذ الفيسبوك على شركة Oculus.

لو قررت الشركة المضي قدمًا في ذلك، فسوف تكون الفيسبوك قد حصلت على أداة تطوير الألعاب الأكثر رواجًا في الساحة حاليًا، وربما سيكون لديها المفتاح الأساسي لجذب أكبر عدد ممكن من المطورين إلى الواقع الإفتراضي. ومن الواضح أن الصفقة لم تتم، وتواصل شركة Unity العمل بشكل مستقل مع تقييم يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار.