إنستاجرام تحقق في الخلل الذي يقوم بإزالة ملايين المتابعين من الحسابات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعض الحسابات الأكثر شعبية على إنستاجرام فقدت بشكل مفاجئ الملايين من المتابعين من دون سبب واضح. تلقت الشركة المملوكة من قبل الفيسبوك الآن إشعارًا بخصوص هذا الموضوع وقالت أنها تحقق الآن في هذه المسألة.

وأكدت شبكة إنستاجرام في حسابها الرسمي على شبكة تويتر أنها على علم بهذه المشكلة التي تتسبب في تغيير أرقام المتابعين في بعض الحسابات، وأضافت أنها تعمل الآن على نحو مستمر لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

أصبحت هذه المشكلة معروفة على نطاق واسع عندما بدأ بعض مستخدمي إنستاجرام الذين جمعوا عددًا كبيرًا من المتابعين بنشر تغريداتهم على شبكة تويتر يشتكون فيها من فقدانهم للملايين من المتابعين من دون سبب واضح. ذكر أحد التقارير إحتمال أن يكون هذا نتيجة لإجراءات إتخذتها الشركة مؤخرًا لإزالة ملايين الحسابات التي يُعتقد أنها مزيفة.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو السبب وراء هذه المشكلة أم لا، وخاصة بعدما أعلنت شبكة إنستاجرام أنها تعمل على حل هذه المسألة. وقد نشرت الشركة تغريدة على شبكة تويتر تقول فيها أنها ستقوم بحل هذه المشكلة في المستقبل القريب. لم توضح الشركة السبب وراء المشكلة أو العمل الذي قامت به لضمان إستعادة المستخدمين لمتابعيهم.