شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلجأ لحيلة جديدة لبيع هاتفى iPhone 7 و iPhone 8 فى ألمانيا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن عزمها لاستئناف بيع هاتفى iPhone 7 و iPhone 8 فى ألمانيا، على أن تزود الهواتف على رقائق "كوالكوم"، وذلك بعد صدور حكم فى ديسمبر الماضى بوقف بيع الهاتفين لانتهاكهما براءة اختراع تابعة للشركة.

وعلى مدار الفترة الماضية كان الصراع مشتد بين أبل وكوالكوم، حتى انتهى بانتصار كوالكوم على يد القضاء الألمانى.

وكما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، وجدت أبل أنه لم يكن هناك خيار سوى التوقف عن استخدام رقائق إنتل فى المنتجات التى سوف يتم بيعها فى ألمانيا، لضمان توفر جميع نسخ هواتف أيفون مرة أخرى للعملاء فى ألمانيا.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة ما هى إلا تنفيذ لحكم القضاء الألمانى الصادر فى ديسمبر من عام 2018.