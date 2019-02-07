تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ألمانيا تعلن الحرب على فيسبوك واختفاء قمرين صناعيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، إذ كان حافلا بالكثير من الأخبار الفضائية والتكنولوجية المميزة، وعلى رأسها فقدان ناسا الاتصال بقمرين صناعيين بالقرب من المريخ، وإعلان ألمانيا الحرب على فيس بوك، وفيما يلى اهم هذه الأخبار دراسة تؤكد تغير لون مياه المحيطات بحلول عام 2100

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