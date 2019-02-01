شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تهاجم دراسة تتهمها بأنها سبب لإصابة المستخدمين بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت شركة فيس بوك على دراسة سابقة أشارت إلى أن إغلاق مستخدمى فيس بوك لحساباتهم يقيهم من الإصابة بالاكتئاب، نافية صحة هذه الدراسة وما قامت عليه.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فأكدت فيس بوك أن هناك فرقة تركز على تعزيز الروابط ذات المغزى عبر منصتها الاجتماعية، وتوفر أدوات للمستخدمين للتحكم بشكل أفضل فى خبرتهم، وهؤلاء متواجدون باستمرار.

وتابعت الشركة: "هذه دراسة واحدة من بين دراسات عديدة تناولت ذلك الموضوع، وينبغى اعتبارها بهذه الطريقة فاشلة، خاصة أن هناك نتائج دراسات أخرى تشير إلى أن المستخدمين يجدون فوائد واضحة من منصة التواصل الاجتماعى، وهى أن فيس بوك يساعد الناس على إطلاعهم بكل ما هو جديد.