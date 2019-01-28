تطبيقات هامة لتسهيل عمل المسوقين على منصات التواصل الاجتماعي

مع التطورات المتلاحقة في مجال التسويق الإلكتروني بصفة عامة والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، ظهرت العديد من التطبيقات التي تتيح للمسوقين إنشاء ومتابعة الحملات الإعلانية والتفاعل مع المتابعين في أي وقت ومن أي مكان بواسطة هواتفهم الذكية أو الحواسيب اللوحية.

إليك خمسة من أهم التطبيقات التي يستخدمها المسوقون لإدارة أنشطتهم التسويقية على منصات التواصل الاجتماعي:

1- تطبيق Pages Manager

هذا التطبيق مخصص لإدارة صفحات فيسبوك من خلال الهواتف أو أجهزة التابلت، فإذا كان لديك صفحة تمثل نشاطك التجاري أو الخدمي على فيسبوك فهذا التطبيق يعتبر الحل المثالي لإدارة صفحتك والتفاعل مع التعليقات والرد على رسائل المتابعين في أسرع وقت.

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يمكنك أيضًا القيام بنشر المحتوى على صفحتك مباشرة من خلال هاتفك عن طريق هذا التطبيق بسهولة، وكذلك متابعة التقارير المختلفة لأداء الصفحة ونتائج الحملات الترويجية المدفوعة.

بلغت عدد تنزيلات هذا التطبيق 50 مليون تنزيل حتى الآن من خلال متجر جوجل بلاي فقط، وهو تطبيق مجاني متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Ads Manager

يمكنك من خلال هذا التطبيق إنشاء حملات إعلانية مدفوعة على فيسبوك للترويج لنشاطك التجاري أو الخدمي باستخدام هاتفك الذكي أو أي حاسوب لوحي، حيث يتيح لك التطبيق الدخول على حسابك الإعلاني على فيسبوك وإدارته من أي مكان.

ستجد بالتطبيق جميع الخصائص الرئيسية لمدير إعلانات فيسبوك، ابتدءًا من إنشاء الحملات الإعلانية وتحديد الجمهور المستهدف والميزانية والجدول الزمني للحملات وانتهاءًا بمتابعة أداء الحملات الإعلانية بشكل مستمر وتعديل معدل الإنفاق عليها في أي وقت ومطالعة تقارير نتائج الحملات باستمرار.

التطبيق متاح مجانًا ويمكنك تنزيله من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام أندرويد، أو تنزيله من آيتيونز إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام آي أو إس.

3- تطبيق HootSuite

هذا التطبيق من انتاج منصة Hootsuite المتخصصة في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، ويتيح لك نشر ومشاركة المحتوى على جميع حساباتك على مواقع التواصل الإجتماعي من مكان واحد دون الحاجة للدخول إلى كل حساب للنشر حيث تقوم بربط جميع حساباتك بالتطبيق لتتمكن من النشر عليها من لوحة التحكم المخصصة لذلك بالتطبيق.

التطبيق يتيح لك أيضًا جدولة نشر المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي من خلاله، وهو متاح مجانًا لإدارة عدد 3 حسابات فقط، وينبغى عليك الترقية لخطة مدفوعة لتتمكن من إدارة عدد أكبر من الحسابات تصل إلى 35 حسابًا والاستفادة بميزات أكثر.

يمكنك تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، أو من آيتيونز لأجهزة آي أو إس.

4- تطبيق Buffer

هذا التطبيق متخصص أيضًا في إدارة عدة حسابات تواصل اجتماعي من مكان واحد، مع توافر ميزات جدولة نشر المحتوى لعدد 10 منشورات لحساب التواصل الاجتماعي بحد أقصى 3 حسابات تواصل اجتماعي لخطة الاشتراك المجانية.

توجد خطط أخرى مدفوعة تتيح لك إدارة عدد أكبر من حسابات التواصل الاجتماعي تصل إلى 25 حساب مع إمكانية جدولة نشر عدد أكبر من المنشورات يصل إلى 2000 منشور للحساب الواحد.

التطبيق متوافر للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، وكذلك على آب ستور للأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.

5- تطبيق Sprout Social

مثل التطبيقين السابقين يقوم هذا التطبيق بمساعدتك على إدارة عدة حسابات تواصل اجتماعي في وقت واحد ومن مكان واحد دون الحاجة للدخول إلى كل حساب للنشر والتفاعل مع المتابعين، ولكنه يختلف عنهما في عدم وجود خطة اشتراك مجانية وإنما فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوم فقط.

بعد انتهاء فترة التجربة المجانية سيتوجب عليك الاشتراك في أحد الخط المدفوعة للتطبيق والتي تتراوح أسعارها بين 99 و 249 دولار شهريًا.

يمكنك تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، أو من آب ستور للأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.