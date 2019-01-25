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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن أفضل صورة Ultima Thule من على بعد 4200 ميل فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا أفضل الصور على الإطلاق لكوكب قزم بعيد، والذى يحمل اسم Ultima Thule، وتم التقاط تلك الصور بواسطة مسبار "نيو هوريزنز" خلال رحلة جوية فى 1 يناير 2019 من مسافة 4200 ميل فقط، ويعد كوكب Ultima Thule هو أكثر الأشياء البعيدة التى تم استكشافها.
Ultima Thule
تكشف الصور الجديدة تفاصيل جديدة حول "الفاصل" بالقرب من القمة، بما فى ذلك الحفر الصغيرة التى يبلغ عرضها نصف ميل تقريبًا، ويمكن رؤية حفرة دائرية كبيرة أيضًا على الفص الأصغر يبلغ طولها أربعة أميال تقريبًا، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التشكيلات قد تشكلت عندما تشكل الكوكب أثناء تكوين النظام الشمسى قبل 4.5 مليار سنة، أو إذا كانت قد تم تفريغها بواسطة مواد "تنفث" من داخل الجسم.
ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، هذه الصورة الجديدة بدأت تكشف عن الاختلافات فى الشخصية الجيولوجية لفصيليتى ألتيما ثولي، وهى تقدم لنا أسرارًا جديدة أيضًا.
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