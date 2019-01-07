تكنولوجيا: IQbuds Max أحدث السماعات اللاسلكية الذكية من Nuheara في #CES2019

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Nuheara السماعات اللاسلكية الذكية IQbuds Max في فعاليات مؤتمر CES للعام 2019، حيث يأتي هذا الإصدار لدعم إلغاء الضوضاء النشطة في محيط المستخدم بكفاءة أعلى، كما أشارت الشركة إلى أن هذا الإصدار يأتي بسعر أعلى من 500 دولار المميز لإصدار العام الماضي.
لا تقل كفاءة إصدارات Nuheara من السماعات اللاسلكية عن سماعات ابل المميزة، واليوم من جديد تطلق الشركة إصداراها المميز من السماعات اللاسلكية IQbuds Max.
كما تأتي سماعة IQbuds Max مع محرك بحجم 9.2مم، حيث تؤكد الشركة على أنه يدعم أعلى مستوى في تجربة الصوتيات، مع أنوية On-Ear DSP التي تقدم ميزة المعالجة السريعة وبكفاءة أعلى، أيضاً يأتي هذا الإصدار مع بطارية تدعم المستخدم حتى 5 ساعات من تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، و8 ساعات عند الإستماع فقط.
يدعم هذا الإصدار أيضاً من سماعات Nuheara ميزة تصفية الصوتيات المحيطة للمستخدم، لعزل أفضل للضوضاء وأكثر كفاءة، وفقاً لمحيط المستخدم.
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