تكنولوجيا: 7 حقائق مرعبة عن التغير المناخى حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلبت نحو 200 دولة على الانقسامات السياسية فى وقت متأخر يوم السبت للاتفاق على قواعد لتنفيذ اتفاقية باريس، فبعد أسبوعين من المحادثات فى مدينة كاتوفيتشى البولندية، توصلت الدول أخيرا إلى توافق حول إطار أكثر تفصيلا لاتفاقية باريس لعام 2015، والذى يهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم إلى "أقل بكثير من 2 درجة مئوية" (3.6 درجة فهرنهايت)، فوق مستويات ما قبل الصناعة، لذا نرصد فيما يلى 7 حقائق مرعبة عن التغير المناخى حول العالم.

-درجات الحرارة العالمية تحطم الأرقام القياسية حول العالم. -الجليد البحرى فى القطب الشمالى والأنهار الجليدية يذوب. -مستويات البحار ترتفع بأسرع معدل لها فى 2000 سنة. -تضرر ثلثى الحاجز المرجانى العظيم نتيجة لتغير المناخ. -أصبح المحيط أكثر حمضية بنسبة 26 فى المئة مما كان عليه قبل الثورة الصناعية. - يمكن للفيضانات العالمية أن تضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 -زادت الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ البشرية.

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