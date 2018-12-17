شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرات بدون طيار لإعادة زراعة الغابات المدمرة من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت شركة DroneSeed الأمريكية، استخدام الطيارات بدون طيار لتسريع إعادة تشجير عدد من الغابات الأمريكية، على أعقاب تدمير الحرائق فى الولايات المتحدة.

وستطلق شركة DroneSeed طائراتها بدون طيار فوق الغابات التى دمرتها الحرائق، لتقوم الشركة باستخدام كاميرا متعددة الاطياف مرتبطة بسيارة مزودة بتقنية "الليدر" وهى تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء، من أجل التمثيل ثلاثى الأبعاد للتضاريس لتحديد أنواع النباتات بدقة.

كما تتيح الطائرات بدون طيار استخدام هذه الطريقة لنشر البذور ورش المبيدات بنفس الطريقة التى تقوم بها الطائرات المروحية.