شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من روسيا لأستراليا.. دول يهتم مستخدموها بخصوصيتهم عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان على المديرين التنفيذيين لأكبر شركات التكنولوجيا الحضور إلى الكونجرس الأمريكى للإجابة عن أسئلة حول نماذج أعمالهم والخطوات التى يتخذونها لتأمين بيانات المستخدمين، حيث شارك كل من فيس بوك وتويتر وجوجل فى هذه الجلسات، ووفقًا لاستطلاعات الرأى التى أجرتها مؤسستا الأبحاث IPSOS وCIGI، يشعر مستخدمو الإنترنت فى جميع مناطق العالم بقلق متزايد حيال الخصوصية على الإنترنت.

ففى الولايات المتحدة، يشعر 83 % من مستخدمى الإنترنت بقلق متزايد حيال خصوصياتهم على الإنترنت، وقد حصلت فرنسا على نتائج مماثلة حيث أعرب 78٪ من المشاركين عن قلقهم بشأن الخصوصية على الإنترنت، بينما يشعر 67٪ من مستخدمى الإنترنت فى ألمانيا بالقلق بشأن الخصوصية على الإنترنت، وفيما يلى نعرض بعض الإحصاءات المهمة كما يلى:

أوروبا:

- فرنسا: 78% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- إيطاليا: 78% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- المملكة المتحدة: 76% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- روسيا: حوالى 61% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

أمريكا:

- الولايات المتحدة: حوالى 83% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- المكسيك: حوالى 77% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

أسيا:

- الهند: 83% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- الصين: 76% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- اليابان: 67% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

أفريقيا:

جنوب إفريقيا: 84% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- نيجريا: 75% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

- تونس: 59% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت

أستراليا: 71% من المستخدمين قلقون بشأن خصوصيتهم على الإنترنت





ويجب ملاحظة أن هذه الاستطلاعات جرت عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت فى الفترة بين 29 ديسمبر 2017 و5 مارس 2018، مع أكثر من 12956 شخص فى أعمار تتراوح بين 16 إلى 64 عاما.