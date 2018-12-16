شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون تطبيقا مجانيا لاكتشاف خطر إصابة الأطفال بالربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من العلماء تطبيق على الهواتف الذكية يمكنه اكتشاف خطر إصابة الأطفال بالربو، إذ يعمل بطريقة سهلة وبسيطة، فكل ما على الآباء هو الاجابة عنى 6 أسئلة فقط بنعم أو لا، لمعرفة ما إذا كان الطفل عرضة للربو.

ووفقا لموقع "ديل ميل" البريطانى، تشمل الأسئلة ما إذا كان الطفل يعانى من أكزيما، وإذا كان أحد الوالدين يعانى من الربو، ويعطى التطبيق الذى يحمل اسم PARS بعد ذلك درجة بين صفر و15 لتقدير مدى احتمالية إصابة الطفل بالربو فى سن السابعة.

طور الباحثون فى مستشفى ساوثامبتون العام والمركز الطبى لمستشفى الأطفال فى سينسيناتى هذا التطبيق، وهو متوفر الآن على متجر Google Play ومتجر Apple App Store.

جدير بالذكر يؤثر الربو على واحد من كل 12 بالغًا وحوالى واحد من كل 11 طفلاً فى المملكة المتحدة، وفقًا للتقديرات، فكل عشر ثوانٍ يعانى واحد من هؤلاء المرضى البالغ عددهم 5.4 مليون مريض من نوبة ربو تهدد حياتهم، حيث يموت ثلاثة أشخاص كل يوم.

وتؤثر هذه الحالة على واحد من بين كل 13 شخصًا فى الولايات المتحدة وواحد من كل 12 طفلاً.