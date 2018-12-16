شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لإطلاق خدمة لاختبارت الصحة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة التسوق الإلكترونى أمازون لإطلاق تطبيق جديد للاختبارات الصحية فى المنزل يسمى Confer Health بدلا من الذهاب إلى المستشفى.

وأشار موقع CNBC الأمريكى، إلى أن تطبيق هذه الفكرة من قبل أمازون يشير إلى طموحات أمازون فى الدخول فى مجال الرعاية الصحية بالكامل، ويمكن أن تتنافس مع عمالقة الاختبارات الصحية مثل كويست ولبكورب.

وفى وقت سابق من الصيف الماضى، كان لدى الشركة فريق متخصص للتشخيص فى المجال الطبى ضمن مجموعة "moonshots"، ولكن أصبح من غير المعروف ما إذا كانت المجموعة لا تزال نشطة لدى أمازون أم لا.

وقد نظرت مجموعة المشاريع الخاصة السرية فى الأمازون فى منتجات للمستهلكين لإجراء اختبارات طبية فى المنزل ، والتى يمكن أن تأخذ الشركة إلى حيز التشخيص الصحى، وفقا لشخص مطلع على خطط الشركة.