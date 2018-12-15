شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن مشاهدة فيديوهات يوتيوب وإنستجرام داخل واتس آب على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق واتس آب ميزة جديدة لمستخدميه على أندرويد، والتى تتيح مشاهدة الفيديوهات داخل التطبيق مباشرة، إذ سيمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب مباشرة داخل التطبيق، وينطبق نفس الشىء على مقاطع الفيديو على فيس بوك وإنستجرام داخل الدردشة.

ووفقا لموقع Phonearea الهندى فعندما يستقبل المستخدم رابط فيديو فى نافذة دردشة عبر تطبيق واتس آب، سيكون لديه الآن خيار لمشاهدته باستخدام وضع الصورة فى الصورة دون الحاجة إلى فتح تطبيق تابع لجهة خارجية.

جدير بالذكر أن هذه الميزة وصلت إلى مستخدمى واتس آب على الأيفون منذ أوائل العام الحالى، لكن ظهرت أنباء عن طرحها بأندرويد منذ شهرين.