الهاتف Galaxy S10 Lite سيحصل على تشكيلة واسعة من الألوان لينافس بذلك iPhone XR

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الشائعات التي إقترحت بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيكون بمثابة رد على الهاتف iPhone XR من شركة آبل ليكون بذلك المنافس الرئيسي لهاتف آبل الجديد. الآن نحن هنا مع تقرير جديد يدعم هذا الإدعاء من خلال الإستعانة بحجة الألوان.

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالهاتف iPhone XR يأتي بتشكيلة أكبر من الألوان مقارنة مع الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max، ويبدو الآن أن Galaxy S10 Lite سيحصل بدوره على أكبر تشكيلة من الألوان مقارنة مع الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، فالتقرير الذي وردنا اليوم يقول بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيحصلان على ألوان تشمل الأبيض والأسود والأخضر والأزرق لكل منهما، وهذا ما يعني بأن باللون الأصفر على الأقل سيكون حصريًا للهاتف Galaxy S10 Lite. وبطبيعة الحال، لا تندهش في حالة إذا قامت شركة سامسونج بإطلاق ألوان جديدة لجميع هذه الهواتف الذكية في وقت لاحق، فهي متعودة على القيام بذلك.

بما أن هذه إشاعة غير مؤكدة، فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة. ويقال بأن النسخة المزودة بطبقة السيراميك هي نسخة Galaxy S10 المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G والتي تضم كذلك أربع كاميرات في الخلف، فضلا عن كاميرتين في الأمام.

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