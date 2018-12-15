خلل أمني جديد في الفيسبوك يسمح للتطبيقات بالوصول إلى صور 6.8 مليون مستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن هذه السنة لن تنتهي بدون فضيحة أخرى للفيسبوك. هذه المرة، أصبحت الشركة صريحة في بيانها بحيث صرحت أنها إكتشفت خللاً في واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بالصور والتي تتيح للتطبيقات الوصول إلى الصور غير المنشورة من 6.8 مليون حساب.

أثر هذا الخلل على الأشخاص الذين إستخدموا خاصية Facebook Login ومنحوا الإذن لتطبيقات الطرف الثالث للوصول إلى صورهم. تم إصلاح المشكلة، ولكن نظرًا لوجود بعض التطبيقات التي إستغلت هذا الخلل، فقد تكون وصلت إلى ” مجموعة كبيرة من الصور ” أكثر مما هو مقصود، وذلك لمدة 12 يومًا، وبالضبط ما بين 13 سبتمبر و 25 سبتمبر.

هذا الخلل سمح لـ 879 مطور بالوصول إلى صور 6.8 مليون مستخدم. عادة، كان بإمكان هذه التطبيقات رؤية الصور التي شاركها الأشخاص في مخططهم الزمني، ولكن في الفترة المذكورة آنفا، كان بإمكانها أيضًا الوصول إلى الصور الأخرى، مثل تلك التي تمت مشاركتها على Facebook Marketplace أو Facebook Stories، وكذلك الصور التي تم تحميلها على الفيسبوك ولكن لم يتم نشرها على المخطط الزمني ” Timeline ” للحساب.

التطبيقات الوحيدة التي تستفيد من هذا الخلل هي تلك التطبيقات التي وافقت عليها الفيسبوك للدخول إلى واجهة برمجة التطبيقات للصور والتي تم منحها صلاحية الوصول إلى الصور من قبل المستخدمين. لذلك، هذا ليس سيئًا بقدر تلك التطبيقات التي ترى صورك دون موافقتك، ولكن هذا يعني أن التطبيقات قد تكون وصلت إلى صور أكثر مما كان ينبغي أو مما كنت تعرفه.

تقول الفيسبوك أنها متأسفة بسبب حدوث ذلك، وقالت أنها ستقوم في الأسبوع المقبل بإصدار أدوات لمطوري التطبيقات والتي تسمح لهم بتحديد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقهم. ستعمل الشركة مع هؤلاء المطورين على حذف الصور. بالإضافة إلى ذلك، إذا تأثر حسابك بهذا الخلل، فسيتم إبلاغك عبر إشعار على الفيسبوك، والذي سيوجهك إلى رابط مركز المساعدة حيث ستتمكن من معرفة ما إذا كنت قد إستخدمت أيًا من هذه التطبيقات.

كما توصي الشبكة الاجتماعية بتسجيل الدخول إلى أي تطبيق قمت بمشاركة صورك فيه للتحقق من الصور التي يمكنه الوصول إليها.

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