هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن صور ومواصفات الهاتف Honor 8A

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei لا تعتزم أخذ قسط من الراحة في أي وقت قريب، فهي لا تزال تواصل توسيع تشكيلة هواتفها الذكية بحيث تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تصادق على هاتف جديد من هذه العلامة التجارية الفرعية، مما أتاح لنا كما جرت العادة دائمًا فرصة الإطلاع على تصميم ومواصفات هذا الهاتف.

كما تلاحظون، هذا الهاتف والذي يقال الآن بأنه سيحمل إسم Honor 8A على الأرجح سيأتي بتصميم بسيط للغاية على عكس بعض الهواتف الذكية الأخرى من نفس العلامة التجارية الصينية، مثل Honor Magic 2 و Honor View 2، ولكن تصميم هذا الهاتف لا يزال محترمًا لمعايير اليوم عندما يتعلق الأمر بالتصميم. وكما تلاحظون على الأرجح، فهذا الهاتف يضم أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن، ومنفذ السماعات في الجزء العلوي، فضلا عن كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل.

في الواقع، تصميم هذا الهاتف يذكرنا بتصميم الهاتفين Honor 8X و Honor 8X Max، ولكن نظرًا إلى أن هذه الصور تظهر لنا الهاتف Honor 8A من دون مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فنحن نعتقد بأنه سيعتمد على تقنية التعرف على الوجه Face Unlock.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية بأن هذا الهاتف سيضم شاشة LCD بحجم 6.08 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 2920mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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