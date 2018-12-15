تكنولوجيا: مع فوري Fawry.. ارتاح من وقفة الطوابير و ادفع المخالفات المرورية

جربت من قبل البحث عن وسيلة لدفع المخالفات المرورية، تريحك من الوقفة بالساعات في الطوابير؟، نعم.. هناك طريقة متاحة لك، تقدمها الهيئة العامة للمرور بالتعاون مع شركة “فوري” Fawry للمدفوعات الإلكترونية، حيث تتيح سداد المخالفات المرورية وتجديد الرخصة من خلال 90 ألف منفذ تابع لـ”فوري”، وحتي تعرف أكثر إليك الخطوات..

1- ادخل إلى موقع فوري

من خلال محرك البحث جوجل، قوم بكتابة “فوري” واتصفح موقعة الرسمي، واعرف الكثير عن خدماته، التي منها دفع المخالفات المرورية وتجديد رخصة القيادة، مظبوط سوف تجدها في خانة (ماذا أدفع).

2- حدد ما تريده

في الصفحة الرئيسية، وتحديدا في (ماذا ادفع) سوف تجد جملة (خدمات مرورية)، وأسفلها خانات كثيرة، منها خانة المخالفات المرورية، وخانة تجديد رخصة.