شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للآباء التحكم ومراقبة أطفالهم على أجهزة Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل عملاق التكنولوجيا "جوجل" على مساعدة الآباء فى عملية التحكم فى الوقت الذى يقضيه الأطفال على أجهزة Chromebook، ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فأدخلت جوجل عناصر تحكم إضافية فى أجهزة Chromebook المحمولة، حيث أصبح بإمكان الآباء الآن تعيين حدود زمنية للشاشة وساعات النوم، بالإضافة إلى قفل الأجهزة عن بعد ومراقبة استخدام التطبيقات.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت في عام 2017 تطبيق Family Link لمساعدة الوالدين على البقاء على إطلاع على كيفية استخدام أطفالهم لأجهزة "أندرويد" وحاليا تم تزويد أجهزة Chromebook بها.

ووفقاً للشركة ، فإن أكثر من 50 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة يشاركون أو يمتلكون جهاز كمبيوتر محمول على مستوى العالم، و"يمكن لتطبيق Chromebook مساعدة الآباء فى وضع بعض القواعد الأساسية الرقمية أثناء استكشاف أطفالهم عبر الإنترنت على أجهزة Chromebook الخاصة بهم" ، وفقًا لجوجل.