تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة ونصائح الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، سيكون مائلا للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الإسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات والمدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 22

مطروح 12 22

السلوم 10 21

سيوة 11 23

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 15 21

الاسماعلية 12 22

السويس 14 23

العريش 14 22

رفح 13 22

رأس سدر 11 22

نخل 05 18

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 18

الطور 12 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 11 23

الأقصر 11 23

أسوان 11 25

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23