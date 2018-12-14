شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعتزم إطلاق بندقية آلية بقوة "دبابة" بحلول 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الجيش الأمريكى بدأ العمل على إنتاج طراز جديد من البنادق الألية، ولكن بقوة شديدة للغاية، إذ من المقرر أن تتمتع البندقية بقوة مماثلة للدبابة.

ومن المقرر ان يتم إطلاق السلاح الجديد فى عام 2022 ، ليحقق طفرة جديدة فى سوق السلاح العالمى.

وأشارت التقارير إلى أن السلاح الجديد ( الهجومى) مزود بأنظمة رؤية ليلية متطورة للغاية، إضافة إلى أنه يمكنه اختراق السترات الواقية للرصاص بكل سهولة ومن على مسافات بعيدة، كما تستطيع البندقية من عيار 6.8 ملم، اختراق أقوى التحصينات، بما فيها أى جسم مدرع.

وقال مارك ميلى قائد هيئة الأركان بالجيش الأمريكى، أن الرصاصة ستنطلق بسرعة تفوق كثيرا سرعة الرصاص فى الوقت الحالى، ويمكنها اختراق أى جسم مدرع موجود أو معروف.

وأضاف ميلى:"هذا السلاح أفضل من أى سلاح آخر على الأرض حتى الآن، فهى بندقية "مثيرة للغاية" ومن مواصفاتها أنها أخف وزنا وتتمتع بمدى رصاصة أبعد، ومخزن الذخيرة فيها يتسع لعدد أكبر من الرصاص".