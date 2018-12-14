شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر عربة مشاة قتالية متطورة مزودة بمدفع ورشاش مزدوج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الجيش الروسى فى اختبار عربة المشاة القتالية "بى إم بى" من طراز "تي-15" التى أطلق عليها أيضا اسم "أرماتا الخفيفة"، لنصبها على منصة دبابة "أرماتا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن التقنيات التى تحتوى عليها "تى-15" فريدة، فإنها عربة مشاة قتالية ثقيلة، إذ يحتوى كل جانب على 7 عجلات لنقل الحركة.

وتتضمن أسلحة العربة مدفعا أوتوماتيكيا بعيار 30 ملم ورشاشا مزدوجا، وكذلك منصات لصواريخ "كورنيت" الموجهة المضادة للدبابات.

ويرى بعض الخبراء أن هذا النموذج لا يعتبر نهائيا لـ "تى-15"، إذ أن "منتدى الجيش-2018" شهد الكشف عن نموذج آخر، مزود بمدفع 57 ملم ومنظومة "أتاكا" للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

و أشار موقع "سلوان" الروسى، انه لا يمكن استخدام الأسلحة الشخصية عند المناورة فى ذلك النوع من المقاتلات، وهو نقص مهم ، خاصة فى الحرب مع الجماعات الإرهابية والمتمردين، ومن السهل على مسلحى حرب العصابات استخدام قاذفات القنابل فى الهجوم.