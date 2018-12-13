شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل توفر ميزة "For You" على منصة iOS داخل 40 دولة.. اعرف استخداماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن طرح تحديث جديد لخدمة الخرائط التابعة لها على منصة iOS، حيث وفر التحديث الجديد ميزة الاقتراحات "For You" لمستخدمى أيفون فى أكثر من 40 دولة مختلفة، إلى جانب توسيع انتشار هذه الميزة على منصة أندرويد لتصل لأكثر من 130 دولة جديدة حول العالم.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين اقتراحات عبر الخرائط بناء على مكان تواجدهم، فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم فى إجازة، فإن التطبيق سيقترح للمستخدمين أماكن المطاعم وأماكن لقضاء وقت مناسب وذلك وفقا لاهتمامات الشخص بشكل عام، إذ تعتمد هذه التقنية على الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة، من خلال فتح خرائط جوجل والضغط على خيار "For You" الموجود أسفل الشاشة، لتظهر للمستخدم اقتراحات لأماكن قريبة يمكن الذهاب إليها، وستحتوى تلك الأماكن تقييمات وآراء المستخدمين لاختيار الأفضل بينها.