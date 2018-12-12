تكنولوجيا: بدء العد التنازلي لإطلاق هاتف هونر HONOR 10 Lite في مصر.. تصميمات مميزة بسعر تنافسي

تطلق شركة هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية، أحدث هواتفها الذكية داخل الاسواق المصرية خلال أيام، وهو هاتف HONOR 10 Lite، والذى سيقلب الموازين فى عالم الصوره السيلفي، بفضل تميزه بكاميرا أمامية مذهلة تعمل بإمكانيات الذكاء الاصطناعي AI، بالاضافة إلى ما يتمتع به الجهاز من قوة فائقة وتصميم متميز، وذلك بسعر تنافسي سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

ويأتي طرح هاتف هونر HONOR 10 Lite في أعقاب سابقه هاتف HONOR 9 Lite، ليجمع بين أفضل التقنيات المعاصرة ويضع معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية، بحسب بيان صحفي للشركة.

ويحتوي الجهاز على تجهيزات متميزة تحاكي أقوى الهواتف في هيكل انسيابي بالغ الأناقة مما يجعله ذروة التصميم الجميل والقوة الهندسية المتفوقة.

وفي هيكله الحيوي ذي الألوان المتدرجة، يحتوى هاتف هونر HONOR 10 Lite على مجموعة من الخصائص المميزة التي تؤكد أن هناك تصميم مستقبلي مختلف، فيتميز الهاتف بالشاشة الكبيرة بدون إطار، والمزايا المتقدمة ونظام الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق به على منافسيه.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر Honor في الشرق الأوسط وإفريقيا: “سعيد بأن أسواق الشرق الأوسط رحبت بعلامة هونر ومنتجاتها ترحيباً واسعاً، ويسرنا أن نطلق أحدث أجهزتنا، وهو هاتف HONOR 10 Lite، في المنطقة خلال الأيام المقبلة، فبلا شك أن جمهور المنطقة على علم بكل جديد يتم طرحه في عالم الهواتف الذكية، ولكننا واثقون من أن السعر الرائع والمزايا المدهشة ستساعدنا على التفوّق على الآخرين بكل سهولة.”