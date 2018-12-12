شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق واتس آب ميزة جديدة لمستخدمى نظام تشغيل iOS "أيفون" لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو مع أعضاء المجموعات.

وقال موقع جادجيت ناو، أنه تم طرح الميزة، التى كانت جزءًا من الإصدار التجريبى من تطبيق واتس آب لنظام التشغيل iOS ، لجميع المستخدمين فى آخر تحديث لـ واتس آب (الإصدار 2.18.110)، وأصبح مستخدمو التطبيق لديهم القدرة على رؤية زر اتصال جماعى جديد أعلى نافذة الدردشة الخاصة بالمجموعة بعد التحديث.

وسيؤدى الضغط على هذا الزر إلى التمرير لأعلى لأسماء أعضاء المجموعة، والتى سيتعين على المستخدمين من خلالها اختيار الأعضاء الذين يريدون الاتصال بهم فى وقت واحد، وبمجرد اختيار الأعضاء، سيتعين على المستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون إجراء مكالمة صوتية أم مكالمة فيديو.