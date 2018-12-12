شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25% من الأزواج يقرون بأن علاقتهم على الإنترنت أفضل من الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 1000 من البالغين فى المملكة المتحدة أن ربع الأزواج يقرون بأن علاقتهم تبدو أفضل على الإنترنت مما هى عليه فى الحياة الحقيقية، وفى غضون ذلك ، قال 29٪ من البالغين إنهم يشعرون بالغيرة مما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعى، ويقارن 25٪ فى كثير من الأحيان علاقتهم بعلاقات الأزواج الآخرين.

ومن غير المستغرب أن يكون مستخدمو الوسائط الاجتماعية هم الأكثر عرضة لتجربة هذه المشاعر، وهذا لأن الأشخاص الذين يتفقدون حساباتهم الاجتماعية أكثر من عشر مرات فى اليوم كانوا أكثر عرضة بضعف للثقة بالنفس عند النظر إلى صور الأزواج السعداء عبر الإنترنت، من أولئك الذين فحصوا هواتفهم فقط عدة مرات فقط فى اليوم.

وقالت الدكتورة آنا ماشين، أخصائية علم النفس التطورى فى جامعة أكسفورد: "يقارن البشر أنفسهم بشكل طبيعى مع بعضهم البعض ولكن ما نحتاج إلى تذكره هو أن كل من تجاربنا فى الحب والعلاقات فريدة بالنسبة لنا وهذا هو ما يجعل الحب الإنسانى مميزًا جدًا ومثيرة للدراسة؛ لا توجد قواعد ثابتة.