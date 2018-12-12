اتصالات تضاعف سرعات الإنترنت لباقات eLife مجانًا

أعلنت شركة اتصالات اليوم عن إجرائها تحديث على سرعات النطاق العريض الثابت، وذلك من خلال باقات eLife Unlimited التي أطلقتها مؤخراَ، حيث تقدم الباقات الجديدة الآن سرعات مضاعفة تصل الى خمسة أضعاف سرعات الجيل السابق من باقات eLife.

ويمكن لعملاء اتصالات من مشتركي باقات eLife Unlimited الاستفادة من السرعات المضاعفة الجديدة بدون أي رسوم إضافية، حيث سيتم التحديث بصورة تلقائية.

كما يمكن للعملاء ولأول مرة في دولة الإمارات من الاستمتاع بسرعات إنترنت تصل لغاية 100 ميجابايت في الثانية لباقة “Starter”الأساسية.

في حين يمكن لمشتركي باقات الرياضة والترفيه الاستفادة من سرعات تصل الى 250 ميجابايت في الثانية، أما مشتركي باقات Premium المميزة فسيكون بمقدورهم تصفح الانترنت بسرعات فائقة تصل لغاية 1 جيجابايت في الثانية.

وبالنسبة لمشتركين لباقات eLife Unlimited من مواطني دولة الإمارات، فسوف يتم تزويدهم بسرعات إضافية مجانية تصل الى 250 ميجابايت في الثانية لباقة Starter وتصل لغاية 500 ميجابايت في الثانية لباقات “Unlimited Sport” و “Unlimited Entertainment”.

وصرح خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات تعليقاً على ذلك قائلاً: “نحن حريصون في اتصالات على توفير خدمة مبتكرة ومتميزة لنُلبي من خلالها تطلعات عملائها في توفير سرعات مضاعفة للإنترنت ومشاهدة محتوى تلفزيوني ذو طابع عالمي وذلك بأسعار في غاية التنافسية”.

وأشار إلى فاعلية الجهود الدؤوبة التي تبذلها اتصالات في تعزيز تجربة الترفيه المنزلي لعملائها، وذلك من خلال مضاعفة السرعات لمشتركي باقات eLife Unlimited الحاليين أو الجدد دون أي رسوم إضافية.

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ويأتي التحديث الجديد لمضاعفة السرعات بعد الإطلاق الأخير لباقات eLife Unlimited للارتقاء بمستوى خدمات المحتوى التلفزيوني، كما تقدم اتصالات خيار “عدم الالتزام بعقد اشتراك” الذي يلغي الفترة الأدنى للالتزام من خلال دفع رسم شهري قدره 20 درهماً.

وأصبح بإمكان العملاء الآن من خلال باقات eLife Unlimited الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 590 قناة عالمية تتضمن قنوات بدقة 4k وأكثر من 150 قناة بدقة HD.

وتشمل الباقات الجديدة أيضاً مكتبة ضخمة للأفلام والبرامج التلفزيونية للمشاهدة حسب الطلب، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات عديدة مثل “بدء المشاهدة من جديد” و “Catch-Up” فضلاً عن ميزة تمكين أولياء الأمور من الإشراف على المحتوى التلفزيوني الذي يطلع عليه أبنائهم.

كما تتيح باقات eLife Unlimited للمشتركين الاستمتاع بمحتوى متميز من كبرى شركات البث التلفزيوني وشركات الإعلام مثل قناة أبوظبي الرياضية و MBC و beIN و OSN و STARZ PLAY عبر جهاز استقبال رقمي واحد، لضمان التسلية بدون توقف لجميع المنازل في الدولة، إلى جانب إمكانية تخصيص القنوات استنادًا إلى تفضيلات المشاهدة الخاصة بالمشترك.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان المشتركين في باقة eLife Unlimited إضافة قنوات تلفزيونية إقليمية عبر اختيار باقة الإضافات الاقليمية Regional Add-On المميزة التي ستعزز اشتراكهم الأساسي عبر إضافة القنوات الآسيوية، والعربية، والقنوات الفلبينية والغربية مقابل 10 دراهم شهرياً فقط، وهو ما يمثل خصم بنسبة 75% عن السعر الاعتيادي والذي تبلغ قيمته 40 درهمًا شهرياً.

كما يمكن للمشتركين في باقة Premium تحديد خيار مجاني واحد من الإضافات الإقليمية، كما يستمر مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحملة بطاقات “حماة الوطن” من الاستفادة من الباقات المخصصة من اتصالات عبر باقات eLife Unlimited، حيث يمكنهم بصورة فورية تحديث باقة eLife العادية للنسخة الجديدة eLife Unlimited والاستمتاع بمزايا السرعات الجديدة المضاعفة والمحتوى المحدث للقنوات التلفزيونية المميزة.