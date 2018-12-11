تكنولوجيا: هكذا حطم عام 2018 الأرقام القياسية لهجمات الفدية الإلكترونية

شهد العام الجاري 1.7 مليار هجمة إلكترونية على الصعيد العالمي استهدفت طلب فدية، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا غير مسبوق لهذا النوع من الهجمات الإلكترونية.

واستهدف عدد كبير من هذه الهجمات دولًا عربية، فشهدت الكويت 1.9 مليون هجمة، والبحرين استهدفتها 1.2 مليون هجمة، بحسب شبكة “Sky News” الإخبارية.

ويتوقع الخبراء أن يواصل الهاكرز هجماتهم الإلكترونية لطلب الفدية، خلال العام المقبل، باستخدام تقنيات أكثر تطورًا، كما سيتم استهداف قطاعات ومؤسسات محددة تعاني من ضعف في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وشن القراصنة الإلكترونيون عام 2018 العديد من الهجمات الإلكترونية، والتي يعد من أبرزها، تلك التي استهدفت نحو 30 مليون من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول العالم، وأثارت ضجة واسعة.