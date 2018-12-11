تكنولوجيا: اعتقال ابنة مؤسس هواوي و خلافات بين “أبل” و “كوالكوم”.. حرب سوق الهواتف تشتعل

منذ ساعات، إصدارات محكمة الشعب في فوزهو الصين، قرارا بمنع بيع واستيراد أنواع هواتف “آيفون”، بناء على طلب شركة “كوالكوم” في قضية انتهاك براءات اختراع، التي بأن شركة آبل تستخدم التقنيات التي إخترعتها كوالكوم دون دفع ثمنها.

وعن هذه القضية، أمرت محكمة الصين 4 فروع صينية تابعة لشركة أبل بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم، عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين، لعدد من الهواتف من بينها آيفون 6 وآيفون إكس.

لذلك، هذه القضية تشكل معركة طويلة ومعقدة للغاية، بين بين “أبل” ومنافستها “كوالكوم”، وبسبب القضية خسرت أسهم “أبل” أكثر من 2 بالمئة من قيمتها، في افتتاح بورصة “وول ستريت”.

لتأتي الكارثة الأكبر في سوق الهواتف الذكية، وهي اعتقال ابنة مؤسس هواوي، حيث اعتقلت السلطات الكندية منج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي وعضوة مجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنج،

للاشتباه في انتهاكها العقوبات التجارية المفروضة على إيران.

جاء اعتقال وانزو، في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق هدنة تجارية مدتها 90 يوما، خلال اجتماعات بين الطرفين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين، ليعد اعتقالها الكارثة الأكبر في سوق الهواتف الذكية.