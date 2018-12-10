تكنولوجيا: PALM.. هاتف ذكي في حجم الكف من فودافون مقاوم للماء والخدوش

يتميز هاتف “بالم” Palm بصغر حجمه دون حذف أي من مميزات الهواتف الذكية كبيرة مقاس الشاشة، فسمك الهاتف 10 ملليمتر وطوله 96.5 ملليمتر، وهو مقاوم للماء وزجاج شاشته قاس ومقاوم للخدوش.

يحتوي الهاتف أيضا على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل بمعالج مركزي ثماني النواة Octa-core، وبطارية تدوم من يوم إلى 3 أيام، بحسب كثافة الاستخدام، ويعمل هاتف بالم Palm بنظام تشغيل أندرويد Android، وسعته التخزينية 32 جيجابايت.

ويفتقد هاتف بالم صغير الحجم لمنفذ سماعة الرأس، لذا فإن الأمر يحتاج إلى سماعة بلوتوث، إلى جانب عدم وجود خاصية الحماية ببصمات الأصابع أو التعرف على الوجوه.

أكبر مشكلة في هذا الهاتف الصغير، الذي تقدمه فودافون Vodafone حصريا عبر فروع خدماتها (في بريطانيا فقط حتى الآن)، هو السعر، فسعر هاتف بالم Palm هو 350 جنيها استرلينيا (8,000 جنيها مصريا تقريبا).