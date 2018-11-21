تسريبات جديدة تستعرض لنا LG Q9 مع تصميم مماثل لتصميم الهاتف LG G7 Fit

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من الأدلة التي تؤكد بأن الهاتف LG Q9 الذي تخطط شركة LG لإطلاقه في المستقبل القريب لن يكون سوى الهاتف LG G7 Fit الذي أعلنت عنه الشركة الكورية الجنوبية قبل بضعة أشهر مع إسم مختلف. وتماشيا مع ذلك، فقد حصلنا على صور جديدة تؤكد لنا من جديد تشابه تصميم الهاتف LG Q9 مع تصميم الهاتف LG G7 Fit مما يؤكد لنا من جديد بأن الهاتف LG Q9 لن يكون سوى نسخة مطابقة للهاتف LG G7 Fit، سواء على مستوى التصميم أو المواصفات التقنية.

هذا يعني أن الهاتف LG Q9 سيضم بدوره مواصفات تقنية تشمل المعالج Snapdragon 821، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0. وجدير بالذكر أن هناك إحتمال أن تكون هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 64GB من الذاكرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG Q9 سيضم كذلك شاشة FullVision بحجم 6.1 إنش وبدقة +Quad HD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2. وكما هو الحال مع الهاتف LG G7 fit، فالهاتف LG Q9 سيكون أيضًا جزءًا من مبادرة Android One مما يعني بأنه يأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo الخام مع العلم بأنه مؤهل بدوره للحصول على تحديث Android 9 Pie.

الهاتف LG Q9 سيضم كذلك رقاقة الصوت Quad DAC، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وتقنية التعرف على الوجه، كما أنه سيدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد DTS: X 3D Surround Sound، وسيحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G، فضلا عن شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مقاوم للماء والغبار.

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