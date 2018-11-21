شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تستخدمهم.. إيه الفرق بين خدمتى Spotify و Apple Music؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمات الموسيقى واحدة من أبرز الخدمات التى يعتمد عليها المستخدمون فى الوقت الحالى، وهو ما دفع العديد من خدمات بث الموسيقى للظهور والانتشار بين المستخدمين، ويأتى على رأسها كل من خدمتى Spotify وApple Music وفيما يلى نوضح أبرز الفروق والاختلافات بينهما كما يلى:

** خدمة Spotify لبث الموسيقى

هى الخدمة الأكبر فى الوقت الحالى، إذ يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 191 مليون مستخدم حول العالم، منهم 87 مليون مستخدم بحسابات مدفوعة، لكنها لا تتواجد فى الكثير من الدول، وقد وصلت الخدمة مؤخرا إلى منطقة الشرق الأوسط، وقد تم تأسيس الخدمة فى أبريل من عام 2006، ثم تم إطلاقها رسمياً فى أكتوبر 2008، وهى تضم أكثر من 4 آلاف موظف فى الوقت الراهن.

** خدمة Apple Music

خدمة لبث الموسيقى من شركة أبل، إذ تم إطلاقها فى يونيو 2015، وهى تمتلك العدد الأكبر من مستخدمى خدمات البث للموسيقى، إذ تمتلك ما يصل إلى 40 مليون مشترك شهرى فى خلال 3 سنوات فقط من إطلاقها، وهو ما يعنى أن معدل نموها كبير للغاية.

** أسعار الاشتراك

-يتوفر الاشتراك الشهرى بنفس القيمة فى كلا الخدمتين وهو 9.99 دولار شهرياً، إلا أن سبوتيفاى تتيح للمستخدمين، تجربة مجانية لمدة شهر للخدمة المدفوعة، فى حين أن شركة أبل توفر اشتراك مجانى لمدة 3 أشهر فقط، بعدها سيضطر المستخدمين للاشتراك فى الخدمة المدفوعة دون إمكانية استخدامها مجاناً مدى الحياة.

** مكتبة الموسيقى

يمتلك سبوتيفاى مكتبة موسيقية تحتوى على ما يزيد عن 35 مليون أغنية، فيما تحتوى خدمة Apple Music على ما يزيد عن 45 مليون أغنية، إلا أنه يزداد محتوى مكتبة سبوتيفاى يوماً بعد يوم بمعدل 20 ألف أغنية يومياً.

** وضع عدم الاتصال بالإنترنت

توفر كلا الخدمتين إمكانية تحميل الأغانى، إلا أن خدمة Apple Music تتيح إمكانية تحميل الأغانى على عشرة أجهزة مختلفة دون حدود لكمية التحميلات.