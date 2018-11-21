كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Mundo Trailboards” ألواح تزلج مصممة للاستخدام في مسارات المشي

متابعة-سنيار: أنشأت Mundo لوح تزلج مصمم خصيصًا للاستخدام في مسارات المشي.

يزن لوح التزلج الجديد 5 أرطال – أقل من نصف متوسط وزن ​​ألواح التزلج المعروفة، ويمكن استخدامه في الفناء الخلفي وتلال التزحلق، والمنتزهات، والمراكز الشمالية، ومسارات المشي بالأحذية الثلجية، ومسارات المشي لمسافات طويلة.

Mundo Trailboards متوفر للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 319 دولارًا أو 248 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا.

إذا نجحت حملة التمويل الجماعي وانتقل المنتج لمرحلة التصنيع، فمن المتوقع أن يتم الشحن إلى دول معينة خلال مارس 2019، ثم في نوفمبر 2019.